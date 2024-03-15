З чим пов’язана зміна риторики Макрона та чому без допомоги США на фронті буде колапс. Акценти світових ЗМІ 15 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 березня.

Нова стратегія Макрона – стратегічна невизначеність. Але як її сприймають у Франції

Фото: reuters

Одним з головних хетлайнерів уваги світових ЗМІ продовжує залишатися президент Франції Еммануель Макрон, який значно посилив свою риторику щодо війни в Україні і готовий навіть відправити французькі війська на захист української держави. Як пише Politico, Макрон у своєму 30 хвилинному телеінтерв’ю в прайм-тайм у четвер знову відмовився виключити можливу відправку військ в Україну, а війну в Україні він назвав як загрозу існуванню самої Франції.

"Якби Росія виграла, життя французів змінилося б", - сказав Макрон. "У нас більше не було б безпеки в Європі".

Журналісти пишуть, що це інтерв’ю спрямоване на те, щоб схилити громадську думку Франції на користь нової стратегії президента – стратегічної неоднозначності. Воно почалося з того, що репортери французьких мовників TF1 і France 2 попросили Макрона пояснити його заяви від лютого, в яких він відмовився виключити відправку західних сухопутних військ в Україну. Адже ці коментарі викликали хвилю обговорення як вдома, так і за кордоном, і змусили провідних партнерів Франції по НАТО, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Німеччину, пояснити, що вони не надсилатимуть війська.

Макрон відповів, стверджуючи, що встановлення будь-яких обмежень щодо того, як реагувати на дії Москви, означає "вибір на поразку". Більшу частину інтерв’ю президент Франції присвятив аргументам на користь збереження політики стратегічної неоднозначності, сказавши лише, що Франція не буде "очолювати наступ чи братиме ініціативу в цьому".

Макрона також запитали про його поточні стосунки з Путіним, з яким він не спілкувався місяцями, за його словами, війна не повинна розглядатися як особиста проблема.

"Це не роман і не мильна опера. Поки ми говоримо, під наглядом президента Путіна в Україні гинуть чоловіки та жінки", – сказав Макрон.

Раніше цього тижня французькі законодавці в обох палатах проголосували за безпекову угоду, яка підтвердила підтримку Францією заявки України на вступ до НАТО та пообіцяла фінансову та військову допомогу Києву.

Але французька громадська думка, схоже, не підтримує Макрона. В опитуванні Odoxa – 68% респондентів у Франції назвали коментарі Макрона щодо західних військ в Україні "неправильними".

Консультаційний директор соціологічного інституту Ерван Лестрохан сказав Politico, що "більшість населення" стурбована перетворенням такої могутньої країни, як Росія, на супротивника.

Французьке Le Figaro пише, що президентське інтерв'ю у четвер увечері точно не заспокоїло опозицію у Франції.

Якщо втручання Еммануеля Макрона мало насамперед заспокоїти громадську думку, стурбовану останніми військовими закликами президента, основні політичні групи, окрім пропрезидентської більшості, протестували проти виступу, який вони вважають занадто войовничим, відзначають у Le Figaro.

"Він хоче вести війну з Росією чи зайняти політичний простір у розпал європейської кампанії? Підтримувати Україну, так. Роздувати вугілля потенційного глобального конфлікту з метою виборів – ні", - написав лідер консервативної партії Les Republicains, депутат, Ерік Чіотті на X, натякаючи на виборчі амбіції Макрона та його партії.

Французьке видання Le Monde наголошує, що президент Франції почав говорити про екзистенційну загрозу для всієї Європи. В останньому інтерв’ю він нагадав, що Страсбург відокремлює від Львова ледь півтори тисячі кілометрів. "Якщо ситуація буде погіршуватися, ми повинні бути готові і ми будемо готові", — сказав він, не уточнюючи намірів і нічого не виключаючи, навіть розміщення французьких військових на території України.

"Ми наклали занадто багато обмежень на наш словниковий запас", — підкреслив він за кілька годин до вильоту до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем, який дуже хоче уникнути ескалації з Москвою, тому нещодавні заяви президента Франції викликали його здивування. Обидва політики мають спробувати вирішити свої розбіжності з цього питання під час бесіди тет-а-тет перед зустріччю з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Без допомоги США Україна втратить "незліченну кількість життів"

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

У The Washington Post написали статтю про те, що США очікують "похмурого курсу" для України, якщо законопроєкт про допомогу "загине" в Конгресі. За їх словами, адміністрація президента США Джо Байдена прийшла до переконання, що за відсутності додаткової американської військової підтримки цього року буде втрачено "незліченну кількість життів", оскільки Київ "намагатиметься запобігти краху".

Офіційні особи США передбачають низку похмурих сценаріїв в Україні, якщо військова допомога, про яку просив президент Байден, не буде реалізована, включаючи катастрофічний пролам українських ліній у найгіршому випадку та ймовірність масових втрат у найкращому.

Незважаючи на те, що Байден посилює тиск на Конгрес, щоб той схвалив його пропозицію щодо нової допомоги на суму 60 мільярдів доларів, яка місяцями затримувалася республіканською опозицією, представники адміністрації визнають, що вони також повинні бути готові до інших результатів.

"Це не піде на користь Україні, бо без додаткової допомоги, все це може призвести до потенційного колапсу", — сказав високопоставлений чиновник США. "Але ось суть: навіть якщо Україна втримається, ми насправді говоримо про те, що збираємося використати незліченну кількість життів, щоб зробити це".

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс, виступаючи перед законодавцями цього тижня, також попередив, що за відсутності допомоги США територіальні втрати цього року будуть "значними" і що часу залишається мало.

Сподіваючись зберегти увагу громадськості до Конгресу, чиновники адміністрації відмовилися відкрито говорити про будь-які альтернативні реалії для України. Але, як пише The Washington Post, приватно вони швидко погоджуються з перспективою того, що політичні ігри у Вашингтоні можуть призвести до того, що пакет допомоги так і не буде ухвалено, або прийнятий надто пізно, щоб уникнути катастрофи для уряду в Києві.

Двопартійні групи законодавців у контрольованій Республіканською партією Палаті представників цього тижня розпочали окремі спроби обійти відмову спікера Майка Джонсона провести голосування щодо пакету національної безпеки, який минулого місяця ухвалив Сенат за підтримки обох партій. Однак далеко не певно, що вони зможуть подолати цей партизанський глухий кут, як пишуть американські журналісти.

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У CNN зазначили, що спікер Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям під час їхньої закритої зустрічі в середу, що він налаштований знайти шлях для надання допомоги Україні в Палаті представників. Сенатори від Республіканської партії сприйняли це як ознаку того, що допомога країні, яка опинилася в критичному стані, ще не померла.

Сенатор Маркуейн Маллін, республіканець з Оклахоми, сказав CNN, що Джонсон чітко дав зрозуміти, що "розуміє важливість і терміновість цього і шукає шляхи допомоги". Раніше стало відомо, що Джонсон тісно співпрацює з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом, республіканцем від Техасу, щоб знайти спосіб розробити пакет допомоги Україні, який міг би включати такі елементи, як арешт російських активів і їх передачу в Україну – і, можливо, спосіб включити частину допомоги в програму позик, ідея, яку спочатку висунув колишній президент Дональд Трамп.