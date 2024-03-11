Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям

Про це йдеться на порталі правових актів РФ.

У документі зазначається, що рішення про виїзд таких держслужбовців ухвалюватиме Міжвідомча комісія із захисту держтаємниці. Вона отримуватиме висновки з органів російської держвлади або "режимно-секретних організацій", де працював чиновник, про його поінформованість щодо "відомостей особливої важливості або таємних відомостей".

Рішення про заборону виїзду може бути ухвалене на певний термін, при цьому ексчиновникам можуть дозволити короткострокові поїздки.

Путін також має право втручатися у роботу комісії та змінювати її вердикти.

"Президентом РФ може бути встановлений інший порядок ухвалення міжвідомчою комісією рішень", - йдеться в указі.