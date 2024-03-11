Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким обмежив виїзд з Росії колишнім високопосадовцям, які мали доступ до державної таємниці
Про це йдеться на порталі правових актів РФ.
У документі зазначається, що рішення про виїзд таких держслужбовців ухвалюватиме Міжвідомча комісія із захисту держтаємниці. Вона отримуватиме висновки з органів російської держвлади або "режимно-секретних організацій", де працював чиновник, про його поінформованість щодо "відомостей особливої важливості або таємних відомостей".
Рішення про заборону виїзду може бути ухвалене на певний термін, при цьому ексчиновникам можуть дозволити короткострокові поїздки.
Путін також має право втручатися у роботу комісії та змінювати її вердикти.
"Президентом РФ може бути встановлений інший порядок ухвалення міжвідомчою комісією рішень", - йдеться в указі.
- У лютому 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав секретний указ, який запроваджує у державних органах посаду "заступника керівника з суспільно-політичної роботи".
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