"Путін цього не хоче": помічниця Байдена пояснила, чому Трамп не поїде в Україну

Про це пише The Hill.

"Трамп не поїде в Україну, тому що просто Володимир Путін цього не хоче. Дональда Трампа не хвилює, що найкраще для національної безпеки США чи демократії - його хвилює лише те, що найкраще для Дональда Трампа", - сказала вона.

Також Шеріл додала, що небезпечна та хаотична поведінка Трампа робить американців менш захищеними.

"Його боягузтво перед обличчям захисту демократії чи протистояння диктаторам добре відомо, тому не дивно, що, на відміну від Джо Байдена, він занадто боягузливий, щоб іти в зону бойових дій", - вважає Шеріл.