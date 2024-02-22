Росія готує територіальні претензії до США щодо Берингової протоки
Росія розглядає можливість відмови від виконання радянсько-американської "угоди Шеварднадзе — Бейкера", відповідно до якої було розмежовано морський простір Берингової протоки
Про це на пленарному засіданні Держдуми заявила член комітету з міжнародних справ Роза Чемеріс, пише The Moscow Times.
Підписаний 1990 року договір, згідно з яким США отримали близько 30 тисяч кв. км виняткової економічної зони СРСР та понад 40 тисяч кв. км шельфу, найближчим часом може бути денонсовано.
"Наступним (на денонсацію, - ред.) буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, укладена 1990 року між Шеварднадзе та держсекретарем США Джеймсом Бейкером", — заявила Чемеріс.
Як повідомляє видання, її слова підтвердив заступник міністра сільського господарства Максим Увайдов, який також був присутнім на засіданні.
- 22 січня Путін повідомив про пошуки та повернення нерухомості за кордоном, яку у РФ сприйняли зокрема і як спробу повернути Аляску. США висміяли ці розмови, на що у притаманному йому хворобливому тоні відреагував експрезидент Дмитро Медведєв.
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