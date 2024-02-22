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Головна Світ Росія готує територіальні претензії до США щодо Берингової протоки

Росія готує територіальні претензії до США щодо Берингової протоки

22 лютого, 2024 четвер
04:40
Світ США і РФ

Росія розглядає можливість відмови від виконання радянсько-американської "угоди Шеварднадзе — Бейкера", відповідно до якої було розмежовано морський простір Берингової протоки

Про це на пленарному засіданні Держдуми заявила член комітету з міжнародних справ Роза Чемеріс, пише The Moscow Times.

Підписаний 1990 року договір, згідно з яким США отримали близько 30 тисяч кв. км виняткової економічної зони СРСР та понад 40 тисяч кв. км шельфу, найближчим часом може бути денонсовано.

"Наступним (на денонсацію, - ред.) буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, укладена 1990 року між Шеварднадзе та держсекретарем США Джеймсом Бейкером", — заявила Чемеріс.

Як повідомляє видання, її слова підтвердив заступник міністра сільського господарства Максим Увайдов, який також був присутнім на засіданні.

  • 22 січня Путін повідомив про пошуки та повернення нерухомості за кордоном, яку у РФ сприйняли зокрема і як спробу повернути Аляску. США висміяли ці розмови, на що у притаманному йому хворобливому тоні відреагував експрезидент Дмитро Медведєв.
Теги:
Росія
США
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