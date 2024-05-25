Росія та КНДР можуть планувати військову провокацію перед виборами у США, - NBC News

Про це пише NBC News.

За даними ЗМІ, офіційні особи США готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед цими виборами у США.

Кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, вірогідно, здійснить це за наполяганням російського диктатора Володимира Путіна.

За їхніми словами, час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, коли "американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад у Білий дім".

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією", - сказав ЗМІ представник американської розвідки.

Зазначається, що адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як пише видання, оскільки найближчими тижнями очікується, що російський диктатор відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кімом Чен Ином, офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну.