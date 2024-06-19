Російський закон про "небажані організації" порушує Конвенцію про права людини, - ЄСПЛ

Про це йдеться у постанові суду.

У документі йдеться, що визнання "небажаним" було порушенням положення Конвенції про свободу зібрань і свободу об’єднань щодо чотирьох заявників, які перебувають за межами Росії – Фонду "Вільна Росі" у Вашингтоні, Світового конгресу українців у Торонто, Асоціації шкіл політичних студій Ради Європи в Страсбурзі та Spolecnost Svobody Informace у Празі.

Рішення прийняли сім суддів із з Андорри, Нідерландів, Кіпру, Албанії, Греції, Швейцарії та Болгарії також визначило, що було порушення статті Конвенції про свободу слова та статті про свободу зібрань та об’єднань щодо "всіх заявників, які були засуджені за участь у "небажаних організаціях".

Рішення винесли у справі за позовом Фонду Андрія Рилькова та інших проти Росії щодо визнання чотирьох іноземних організацій "небажаними" та притягнення до відповідальності осіб за участь у діяльності з іншими організаціями, які також були визначені як "небажані".

Суд постановив, що закон, підписаний президентом Володимиром Путіним у 2015 році, "не був сформульований з достатньою точністю, щоб дозволити організаціям-заявникам передбачити, що їхні в іншому законні дії призведуть до визнання їх "небажаними" та заборони їхньої діяльності в Росії".

Зміна російського законодавства 2015 року запровадила нові повноваження для генерального прокурора визначати будь-яку іноземну юридичну особу чи неурядову організацію як "небажану", якщо буде встановлено, що вона підриває "основи російського конституційного ладу, обороноздатність або національну безпеку Росії".

Наразі у списку "небажаних" у Росії є понад 150 організацій.

До реєстру "небажаних" потрапляють організації, діяльність яких, за версією російської влади, становить загрозу основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування. За співробітництво з "небажаними" організаціями та їхнє фінансування в Росії передбачено кримінальну відповідальність – до пʼяти років позбавлення волі.