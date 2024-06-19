Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Російський закон про "небажані організації" порушує Конвенцію про права людини, - ЄСПЛ

Російський закон про "небажані організації" порушує Конвенцію про права людини, - ЄСПЛ

19 червня, 2024 середа
05:32
Світ Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі

18 червня Європейський суд з прав людини визнав, що Росія порушила Європейську конвенцію з прав людини, визначивши законом кілька іноземних організацій "небажаними" та переслідуючи росіян за зв’язки з цими організаціями

Зміст

Про це йдеться у постанові суду.

У документі йдеться, що визнання "небажаним" було порушенням положення Конвенції про свободу зібрань і свободу об’єднань щодо чотирьох заявників, які перебувають за межами Росії – Фонду "Вільна Росі" у Вашингтоні, Світового конгресу українців у Торонто, Асоціації шкіл політичних студій Ради Європи в Страсбурзі та Spolecnost Svobody Informace у Празі.

Рішення прийняли сім суддів із з Андорри, Нідерландів, Кіпру, Албанії, Греції, Швейцарії та Болгарії також визначило, що було порушення статті Конвенції про свободу слова та статті про свободу зібрань та об’єднань щодо "всіх заявників, які були засуджені за участь у "небажаних організаціях".

Рішення винесли у справі за позовом Фонду Андрія Рилькова та інших проти Росії щодо визнання чотирьох іноземних організацій "небажаними" та притягнення до відповідальності осіб за участь у діяльності з іншими організаціями, які також були визначені як "небажані".

Суд постановив, що закон, підписаний президентом Володимиром Путіним у 2015 році, "не був сформульований з достатньою точністю, щоб дозволити організаціям-заявникам передбачити, що їхні в іншому законні дії призведуть до визнання їх "небажаними" та заборони їхньої діяльності в Росії".

Зміна російського законодавства 2015 року запровадила нові повноваження для генерального прокурора визначати будь-яку іноземну юридичну особу чи неурядову організацію як "небажану", якщо буде встановлено, що вона підриває "основи російського конституційного ладу, обороноздатність або національну безпеку Росії".

Наразі у списку "небажаних" у Росії є понад 150 організацій. 

До реєстру "небажаних" потрапляють організації, діяльність яких, за версією російської влади, становить загрозу основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування. За співробітництво з "небажаними" організаціями та їхнє фінансування в Росії передбачено кримінальну відповідальність – до пʼяти років позбавлення волі.

  • Росія внесла Радіо Свобода до переліку "небажаних організацій". Президент медіакорпорації Стівен Капус вважає, що російська влада бачить екзистенційну загрозу в правдивій інформації.

Теги:
Росія
Європа
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
18 червня, 2024 вiвторок
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
прем'єрка Італії Мелоні
16 червня, 2024 неділя
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
Путін з Алішером Усмановим
17 червня, 2024 понедiлок
Російський олігарх Усманов подав до суду на найбільший банк Швейцарії через "колосальну шкоду" спричинену санкціями
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
19 червня
06:44
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела у Чорне та Азовське моря 10 кораблів, 3 з них - ракетоносії
06:18
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Столтенберг назвав Рютте сильним кандидатом на посаду генсека НАТО
06:11
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
США в ООН назвали вимоги Путіна до України висміюванням засадничого принципу Організації
05:23
Оновлено
шахед
Росія запустила "шахеди" в ніч на 19 червня: на Дніпропетровщині працювала ППО, на Львівщині є влучання й поранений
04:53
ЛГБТ
Сенат Таїланду схвалив легалізацію одностатевих шлюбів
04:11
Денис Малюська
Малюська закликав не вірити фейкам про перелік держпослуг, нібито недоступних без військового квитка
03:26
"Ми не віддамо свободу": у Братиславі громадські активісти вийшли на протест за свободу і демократію
02:58
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
У Норвегії засудили ексвагнерівця Андрія Медведєва, який побив свою подругу та напав на бармена
02:39
США готується навчати українських пілотів
Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для виконання вимог України, - речник
02:25
Оновлено
Олексій Навальний
Канада розширила список росіян, на яких наклала санкції через смерть Навального: посол РФ відреагував
02:15
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що наступний саміт НАТО буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України
02:06
Снаряди 155 мм калібру
Американська компанія Northrop планує виробляти боєприпаси в Україні
01:55
скільки заробляють лікарі у Львові
У Південній Кореї лікарі провели загальнонаціональний страйк: причина
01:30
алкоголь
Парламент посилив регулювання виробництва і обігу спирту, алкоголю й тютюну: що змінилось
01:07
Рада безпеки ООН
Кисилиця закликав усі "миролюбні країни" долучитись до спільного комюніке Саміту миру
00:55
Кримський міст
Ексголову Росавтодору, який проєктував Кримський міст, засудили до 12 років в'язниці
00:48
Оновлено
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків
00:13
Оновлено
Протягом доби 18 червня на фронті відбулося 113 боєзіткнень, 37 з них - на Покровському напрямку
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
18 червня
23:57
Рафаель Леао, збірна Португалії, Євро-2024
Португалія завдяки голу на останніх хвилинах перемогла Чехію на Євро-2024
23:55
Марк Рютте
Угорщина і Словаччина підтримали кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генсека НАТО
23:42
Грузинські фанати на Євро-2024
Вболівальники заспівали "Путін - ху*ло" на матчі Грузія - Туреччина
23:24
Армія Ізраїлю повідомила, що затверджено оперативні плани наступу в Лівані
23:18
Юхим Конопля, збірна України
"Ми все читаємо і всіх почули": Конопля вибачився і попросив підтримати збірну перед матчем Україна - Словаччина
23:07
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Роналду встановив шалене досягнення на Євро-2024
22:51
Вовчанськ
РФ планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"
22:37
Оновлено
Айдос Садиков
Дружина розповіла про стан казахстанського опозиціонера Садикова, в якого стріляли в Києві
22:23
Ексклюзив
Кучеренко
"Мене бентежить та зухвалість, з якою влада нехтує елементарними речами": нардеп Кучеренко про підвищення податків
22:20
Олег Синєгубов
Уже є результати: Синєгубов розповів про посилення засобів ППО й систем РЕБ у Харкові й області
22:17
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяна, Північна Корея, 18 червня 2024 року
Путін прибув до КНДР. Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту
21:58
Оновлено
На замовлення спецслужб РФ планували підпали авто ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала зловмисників
21:41
Оновлено
Луганщина
Ворог отримає адекватну відповідь: в ОСУВ "Хортиця" відреагували на заяву 3-ї ОШБр про наступ РФ на Луганщині
21:40
Оновлено
Росія випробовує світ на міцність: Лубінець відреагував на обезголовлення українського військовополоненого на Донеччині
21:25
Угорщина
"Зробимо Європу великою знову": Угорщина обрала для головування в Раді ЄС гасло, подібне до фрази Трампа
21:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Очікувати на швидкий мир не варто, - Княжицький про Саміт миру
20:59
Арда Гюлер, збірна Туреччини, Євро-2024
Туреччина перемогла Грузію на Євро-2024
20:53
Швейцарець Джона Нейдхарт
Швейцарця, якому загрожує ув'язнення за службу в ЗСУ, відпустили з-під арешту. Він відвідав акцію українок, чиї близькі в полоні РФ
20:40
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
"Ми маємо 2 фінали": футболіст збірної України перепросив за провальний старт на Євро-2024
20:29
Протягом дня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з БПЛА та артилерії: є постраждалі
20:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про QR-код у "Резерв+" та створення Rheinmetall нової машини для посилення обороноздатності України. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV