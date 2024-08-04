Саміт з капітуляції РФ: чому Україні потрібен новий підхід до перемовин та яка у цьому роль Байдена, - пояснює екснардепка Гопко

Про це розповіла народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко у етері телеканалу "Еспресо".

"Щоб Україна залишалася номером один у світовому порядку міжнародних новин, ми маємо бути креативні. Але всередині країни поки що відсутній діалог між президентом і демократичною опозицією, президентом і громадянським суспільством. Жодної зустрічі президента з представниками аналітичних центрів, ветеранами, людьми, які формують думку і є прикладом захисту національних інтересів, не було", - зазначила вона.

Насправді нам потрібен не другий Саміт миру, а саміт з капітуляції Російської Федерації, каже Гопко.

"Його треба провести до третьої річниці геноциду з початку повномасштабного вторгнення. Під це треба чітко казати Байдену: "Якою буде твоя спадщина? Приїжджай в Україну, але не з тим, що ви нам знімете обмеження чи дасте додатково F-16. Ми хочемо більше ATACMS, більше можливостей для повернення Криму". Це був би сильний сигнал, якщо під завершення свого терміну Байден відвідав би Крим, а не Київ, і сказав би: "Дивіться, Росія вторглася в Крим у 2014 р., коли я був віце-президентом, і я часто їздив в Україну. Коли я став президентом, ми закінчуємо тим, що Росія в ауті". Нам не треба "stop", нам треба "pushback". Тоді це про лідерство і авторитет США, зокрема і на фоні того, що витворяє зараз Китай, який намагається на дипломатичному міжнародному рівні переграти Захід і показати, що їхні ідеї миротворчого процесу є більш привабливими, ніж ідеї Заходу", - додала вона.

Найкраща стратегія спілкування з глобальним Півднем — перемога України, каже екснардепка.

"Всі носяться з глобальним Півднем. Коли вони бачать, що на полі бою агресор просувається через недостатню кількість зброї, бо Північна Корея дала більше боєприпасів РФ, ніж всі країни G7 України — очевидно, в них розчарування в Західній цивілізації, яка неспроможна допомагати. Тому наші позиції мають бути стійкими, але для цього має бути чесна розмова всередині країни. Зокрема, не п’ять менеджерів, а відновлення реальних повноважень парламенту, технократичний уряд, який розуміє, що робити. Також це ставка Головнокомандувача з реальними військовими, які з поля бою розуміють ситуацію. Потрібно припинити всі ці напади на Збройні сили, які виглядають як спроби руйнації армії, тому що хтось боїться армії як інституції. Це все має бути в такому порядку, тоді ми відновимо довіру", - резюмувала Гопко.