Сирійський диктатор Асад не повернувся з Росії й уже місяць живе в Санкт-Петербурзі, - Turkiye Gazetesi

Причиною від'їзду стало занепокоєння Асада власною безпекою через загрозу з боку Ірану, написала в неділю, 25 серпня 2024 року, Turkiye Gazetesi.

"Асада, якого востаннє помітили з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 24 липня, відтоді ніхто не бачив. Стало відомо, що Асад, який не був присутній на церемонії присяги парламенту в Дамаску шість днів тому, перебуває в Росії. Асад відчув напругу у відносинах з Тегераном і злякався, що Іран покінчить з його владою шляхом вбивства або перевороту, а тому вирушив до Санкт-Петербурга, де живе в приватному особняку", - зазначає видання.

Чим Іран занепокоює Асада

Зокрема, керівництво Ірану покладає на деяких фігур з оточення Асада відповідальність "за напади Ізраїлю на президента Ібрагіма Раїсі та високопоставлених іранських дипломатів і командирів, убитих по всій Сирії" й вимагає фінансової компенсації за ці втрати. Офіційному Тегерану також не до вподоби накладені режимом Асада обмеження на "Хезболлу" та інші підтримувані Іраном шиїтські групи в Сирії, тоді як ці сили збиралися повноформатно атакувати Ізраїль з півночі.

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Окрім того, офіційний Тегеран блокував спроби зближення Асада з Ердоганом, намагаючись монополізувати свій вплив на Сирію. Ця тенденція також викликала невдоволення Москви, пише Turkiye Gazetesi.

Ось, як описує обурення діями Ірану в Сирії один із членів команди Асада:

"Вони крадуть усі наші ресурси. Цей період експлуатації та саботажу має закінчитися якомога швидше. Крім того, вони хочуть від нас 50 мільярдів доларів компенсації (за загиблих політиків та командирів, - ред.)".

На додачу уряд Асада дратує "систематична шиїтизація" Сирії, де більшість населення сповідає сунізм.

Сигнал від Путіна

Як стверджує Turkiye Gazetesi, ще 2012 року російський диктатор застерігав свого сирійського колегу бути обачним щодо іранців.

"Вони вторгнуться і знищать вашу країну, як вони вторглися до Іраку", - просив передати Асаду правитель РФ.

"У нинішній ситуації будь-яка зустріч Асада з будь-яким ЗМІ в найближчі дні буде оманливою. Вони будуть представляти раніше підготовлену зустріч як нову", - підсумовує видання.

Turkiye Gazetesi однозначно стверджує, що Башар аль-Асад перебрався до Санкт-Петербурга, де лікує свою онкохвору дружину Асму Аль-Асад і звідки дистанційно керує Сирією.

Натомість представники сирійського режиму наполягають на нібито перебуванні Асада в Дамаску. Тривалу відсутність диктатора в публічному просторі пропаганда пояснює "хворобою".