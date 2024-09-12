​​Тема України на дебатах між Гарріс та Трампом повернула США у міжнародну політику, - журналістка Гіпсон

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На мою думку, дуже важливо, що Україна так часто згадується в сьогоднішніх дебатах. Це повертає зовнішню політику, зокрема війну в Україні, до уваги американських виборців в час, коли ми маємо справу з багатьма складними внутрішніми проблемами тут, у Сполучених Штатах. Тож це відновить дискусію, яка не була в центрі уваги з того часу, як Конгрес ухвалив останній раунд американської допомоги Україні на початку цього року. Дуже добре, що це питання повернулося до публічної дискусії, особливо коли ми розглядаємо два дуже різні підходи, запропоновані кандидатами", - зазначила Гіпсон

Журналістка наголосила, що на Україну чекають зовсім різні сценарії розвитку подій, якщо президентом США буде обраний Дональд Трамп.

"Повторне обрання Дональда Трампа президентом означатиме для України зовсім інше майбутнє порівняно з тим, що пропонує Камала Гарріс. Тому американські виборці обов'язково повинні взяти це до уваги у день виборів", - додала вона.