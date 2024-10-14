Трамп розгорнув агресивну кампанію проти перевірки фактів наведених у його заявах та поставив ультиматум ЗМІ, - WP
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп і його штаб розгорнули агресивну кампанію проти фактчекінгу його заяв, поставивши ультиматум ЗМІ: вони мають відмовитись від перевірки фактів у його заявах, якщо хочуть надалі взаємодіяти з ним
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що Трамп майже відмовився від серпневого інтерв’ю групі темношкірих журналістів після того, як дізнався, що вони планують перевірити факти його заяв.
У вересні він та його штаб неодноразово скаржилися на фактчекінг, який мав місце під час його дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, докоряючи журналістам і керівникам новин посеред теледебатів.
У жовтні Трамп відмовився дати інтерв’ю телеканалу CBS "60 Minutes" через те, що він виступив проти перевірки фактів у шоу.
Радники кампанії також прямо попросили CBS News відмовитися від перевірки фактів під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти сенатора Джей Ді Венса і губернатора Міннесоти Тіма Волца.
Команда Washington Post Fact Checker підрахувала, що до кінця президентства Трампа він зробив 30 573 неправдиві або оманливі заяви — в середньому близько 21 неправдивої, помилкової або оманливої заяви на день.
"У серпні Трамп погодився з'явитися на зборах Національної асоціації чорношкірих журналістів, де троє членів групи візьмуть у нього інтерв'ю. Але зрозумівши, що його перевірятимуть у реальному часі, команда Трампа сказала, що він не буде виступати", - йдеться у повідомленні.
Видання стверджує, що Трамп і його штаб були розлючені на ABC за те, що вони явно перевіряли факти Трампа в прямому ефірі під час його дебатів з Гарріс. Після того, як Трамп заявив, що деякі демократи підтримують страту немовлят після народження, модератор Лінсі Девіс зазначив: "У цій країні немає жодного штату, де було б законно вбивати дитину після її народження".
- Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Колорадо виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві громадян США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе