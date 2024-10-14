Трамп розгорнув агресивну кампанію проти перевірки фактів наведених у його заявах та поставив ультиматум ЗМІ, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Трамп майже відмовився від серпневого інтерв’ю групі темношкірих журналістів після того, як дізнався, що вони планують перевірити факти його заяв.

У вересні він та його штаб неодноразово скаржилися на фактчекінг, який мав місце під час його дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, докоряючи журналістам і керівникам новин посеред теледебатів.

У жовтні Трамп відмовився дати інтерв’ю телеканалу CBS "60 Minutes" через те, що він виступив проти перевірки фактів у шоу.

Радники кампанії також прямо попросили CBS News відмовитися від перевірки фактів під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти сенатора Джей Ді Венса і губернатора Міннесоти Тіма Волца.

Команда Washington Post Fact Checker підрахувала, що до кінця президентства Трампа він зробив 30 573 неправдиві або оманливі заяви — в середньому близько 21 неправдивої, помилкової або оманливої ​​заяви на день.

"У серпні Трамп погодився з'явитися на зборах Національної асоціації чорношкірих журналістів, де троє членів групи візьмуть у нього інтерв'ю. Але зрозумівши, що його перевірятимуть у реальному часі, команда Трампа сказала, що він не буде виступати", - йдеться у повідомленні.

Видання стверджує, що Трамп і його штаб були розлючені на ABC за те, що вони явно перевіряли факти Трампа в прямому ефірі під час його дебатів з Гарріс. Після того, як Трамп заявив, що деякі демократи підтримують страту немовлят після народження, модератор Лінсі Девіс зазначив: "У цій країні немає жодного штату, де було б законно вбивати дитину після її народження".