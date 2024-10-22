ЦАХАЛ ударив по військово-морській базі та трьох командних пунктах "Хезболли" в Лівані
У ніч на вівторок, 22 жовтня, армія оборони Ізраїлю вдарила по складах зброї, командних центрах та військово-морській базі "Хезболли" в Лівані
Про це інформує The Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, база використовувалася "Хезболлою" для зберігання швидкохідних катерів, проведення випробувань і тренувань своїх військово-морських сил.
Інші удари по Бейруту були завдані по складах зброї, командних центрах та інших об'єктах інфраструктури, деякі з яких знаходилися під землею.
Перед завданням ударів по Бейруту армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення про необхідність евакуації.
Крім того, військові повідомили, що завдали ударів по трьох командних центрах, що належать військово-повітряним силам "Хезболли", відомим як підрозділ 127, відповідальний за атаки безпілотників на Ізраїль
- У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
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