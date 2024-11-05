У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку

Про це пишуть CNN та Reuters.

Зокрема, державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що фейкові погрози про замінування були "російського походження". За даними поліції округу Фултон, вони стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті неподалік Атланти.

"В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - заявив Раффенспергер.

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Водночас держсекретар Джорджії не розповів, як саме у штаті визначили, що повідомлення про загрози вибуху надійшли з РФ.

"Схоже, що вони (РФ, - ред.) задумали щось погане, і вони не хочуть, щоб у нас були гладкі, чесні і точні вибори. Все, що може змусити нас воювати між собою, вони можуть вважати своєю перемогою", - додав він.

Також ФБР поінформувала, що погрози про "мінування", ймовірно, надходили з російських доменів електронної пошти.

"Поки що жодна з загроз не була визнана достовірною", - заявили у ФБР, не уточнивши, про які штати йдеться.