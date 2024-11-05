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Головна Світ У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку

У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку

Дар'я Куркіна
5 листопада, 2024 вiвторок
22:08
Світ вибори в США

У день виборів президента США в декількох штатах повідомляли про нібито замінування виборчих дільниць, які надходили з російських доменів електронних скриньок

Зміст

Про це пишуть CNN та Reuters.

Зокрема, державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що фейкові погрози про замінування були "російського походження". За даними поліції округу Фултон, вони стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті неподалік Атланти.

"В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - заявив Раффенспергер.

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Водночас держсекретар Джорджії не розповів, як саме у штаті визначили, що повідомлення про загрози вибуху надійшли з РФ.

"Схоже, що вони (РФ, - ред.) задумали щось погане, і вони не хочуть, щоб у нас були гладкі, чесні і точні вибори. Все, що може змусити нас воювати між собою, вони можуть вважати своєю перемогою", - додав він.

Також ФБР поінформувала, що погрози про "мінування", ймовірно, надходили з російських доменів електронної пошти.

"Поки що жодна з загроз не була визнана достовірною", - заявили у ФБР, не уточнивши, про які штати йдеться.

  • За кілька годин до початку голосування на президентських виборах у США 5 листопада американська влада попередила про масштабну дезінформаційну кампанію з боку Росії.
Теги:
Новини
Росія
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вибори у США
США
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