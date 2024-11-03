У колонії в Білорусі помер 22-річний політв'язень, засуджений за "шпигунство" та "екстремістську діяльність"

Про це повідомила білоруська правозахисна організація "Вясна".



Зазначається, що Шлетгауер став сьомим інакодумцем, який помер у в'язниці відтоді, як у 2020 році режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.

Тоді Лукашенко, який шляхом фальсифікацій на виборах забезпечив собі шостий термін на посаді, кинув за ґрати тисячі білорусів, які вийшли на протест проти вкрадених результатів.

Водночас білоруська влада відмовилася розголошувати причину смерті Шлетгауера, яка сталася 11 жовтня, але стала відомою лише нещодавно.



Правозахисні організації заявляють, що нині в країні зараз перебуває близько 1300 політичних в'язнів. Багатьом з них відмовляють у належній медичній допомозі та спілкуванні із сім'ями.

За даними "Весни", Шлетгауер став батьком, перебуваючи під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі у 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін позбавлення волі в Білорусі, закликала провести незалежне розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам необхідно дозволити відвідувати в'язниці країни.