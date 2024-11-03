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У колонії в Білорусі помер 22-річний політв'язень, засуджений за "шпигунство" та "екстремістську діяльність"

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
08:40
Світ тюрма

У могилівській колонії в Білорусі помер політв'язень, уродженець Росії Дмитро Шлетгауер. Він відбував 12-річний термін за шпигунство та "сприяння екстремістській діяльності"

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Про це повідомила білоруська правозахисна організація "Вясна".

Зазначається, що Шлетгауер став сьомим інакодумцем, який помер у в'язниці відтоді, як у 2020 році режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.

Тоді Лукашенко, який шляхом фальсифікацій на виборах забезпечив собі шостий термін на посаді, кинув за ґрати тисячі білорусів, які вийшли на протест проти вкрадених результатів. 

Водночас білоруська влада відмовилася розголошувати причину смерті Шлетгауера, яка сталася 11 жовтня, але стала відомою лише нещодавно.

Правозахисні організації заявляють, що нині в країні зараз перебуває близько 1300 політичних в'язнів. Багатьом з них відмовляють у належній медичній допомозі та спілкуванні із сім'ями.

За даними "Весни", Шлетгауер став батьком, перебуваючи під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі у 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін позбавлення волі в Білорусі, закликала провести незалежне розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам необхідно дозволити відвідувати в'язниці країни.

  • 16 серпня Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які "були засуджені за злочини протестної спрямованості". Тоді низка ЗМІ інформувала, що у Білорусі фіксують так звану другу хвилю дострокового звільнення політв'язнів. Йшлося про те, що тоді з колоній начебто вийшло 12 людей, раніше засуджених із політичних мотивів. 

    Пізніше, у вересні Лукашенко помилував ще 30 політв'язнів. За даними правозахисного центру "Вясна", станом на серпень у Білорусі були 1384 політичних в'язні.

Теги:
Новини
Кримінал
Білорусь
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