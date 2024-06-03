У Мексиці відбулися вибори: вперше країну може очолити жінка
У неділю, 2 червня, в Мексиці відбулися одночасно вибори президента, мера столиці країни, Мехіко, а також губернаторів восьми штатів. Найімовірніше, вперше в історії країну очолить жінка
Про це повідомляє CNN.
За попередніми даними, в боротьбі за президентську посаду лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Шочітл Гальвес.
61-річна Шейнбаум є онукою єврейських іммігрантів, які втекли з Європи, – нагадує "Німецька хвиля". Вона представляє партію "Рух національного відродження" (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора й нерідко зазнає критики у зв'язку з сумнівами в її самостійності.
Шочітл Гальвес висунулася від альянсу партій правого спрямування "Сила і серце за Мексику".
На третьому місці за популярністю, відповідно до передвиборчих опитувань, – Хорхе Альварес Майнес від партії "Громадянський рух".
Недільні вибори стали найбільшими в історії країни. Понад 98 мільйонів виборців були зареєстровані для голосування в Мексиці. За даними Національного виборчого інституту, під час виборів різних рівнів 2 червня в Мексиці мають розподілити 20 708 посад, з них 629 – федерального значення.
По країні працювали 170 тисяч виборчих дільниць: 70,5 тисячі дільниць є основними, ще 90,2 тисячі – "допоміжними", відкритими задля розвантаження основних в округах, де кількість виборців перевищує 750 осіб. Дільниці почали закривати о 18:00 за місцевим часом.
Партії обох лідерок президентських перегонів раніше заявили про свою перемогу, хоча офіційні результати ще не оголошені.
Президента Мексики обирають на шестирічний термін. Як зазначають спостерігачі, серйозним викликом для нового глави держави стане боротьба зі злочинністю, зокрема з наркокартелями.
- Ця передвиборча кампанія у Мексиці стала найкривавішою в історії країни. Злочинні організація, які прагнули вплинути на тих, хто претендував на владу, вбили десятки політичних кандидатів. За даними агенції dpa, "за всю електоральну кампанію вбито щонайменше 34 кандидати на різні посади". За іншими даними, убитих учасників перегонів – 37. Зокрема, минулого тижня в Мексиці кандидата в мери застрелили просто під час зустрічі з виборцями. А за кілька місяців до виборів у центральному штаті Мексики Морелос розстріляли кандидата в конгрес від партії влади.
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