У МЗС Польщі стверджують, що заяви Дуди щодо ядерної зброї наражають країну на небезпеку з боку РФ
Після заяви Дуди про готовність прийняти ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing заступник очільника МЗС Польщі Анджей Шейна висловив побоювання, що це може наразити країну на небезпеку з боку РФ
Про це він заявив у етері Польського радіо, передає Європейська правда.
"Спочатку потрібно проконсультуватися з урядом, а не говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", - заявив Шейна, додавши, що такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".
За його словами, питання приєднання до ядерної програми НАТО Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно.
"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing. - ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", - зауважив заступник очільника польського зовнішньополітичного відомства.
Однак водночас він зазначив, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю, у разі, якщо союзники визначать цей крок необхідним.
"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", - пояснив він.
Довідково: Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування альянсу. У рамках програми ядерні боєголовки розміщують у державах-членах, які не мають власної ядерної зброї.
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У понеділок, 22 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО у зв'язку з нарощуванням Росією військового потенціалу в Білорусі та Калінінграді.
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