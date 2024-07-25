У разі перемоги на виборах "колективного національного руху" в Грузії відкриється другий фронт, - прем'єр Кобахідзе
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна миттєво перетвориться у другий фронт у разі перемоги на виборах "колективного національного руху"
Про це повідомляє "Руставі 2".
За його словами, він гарантує, що в разі перемоги на виборах "колективного національного руху" в Грузії миттєво відкриється другий фронт.
"Якщо ми теоретично можемо уявити прихід до влади колективного "національного руху" (не дай Боже, практично цього не станеться, тому що грузинський народ насамперед стоїть на сторожі інтересів цієї країни), то, наприклад, до листопада, після виборів, я вам гарантую, що не через 2-3 місяці Грузія стане другим фронтом. Я гарантую це на основі інформації та минулого досвіду, який я маю", - заявив прем'єр Грузії.
Водночас він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення уряд "Грузинської мрії" був оголошений "проросійським, путінським" урядом з двох причин - одна полягала в тому, що країна не ввела санкції проти Росії, а інша - не відправила добровольців захищати Україну.
"Сьогодні вони самі роблять ці "проросійські" заяви", - каже Іраклій Кобахідзе.
- За результатами опитування, проведеного у Грузії з 16 квітня до 13 травня 2024 року, головним ворогом країни грузини назвали Росію, тоді як головним другом - США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.64
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.36
- Актуальне
- Важливе