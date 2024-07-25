У разі перемоги на виборах "колективного національного руху" в Грузії відкриється другий фронт, - прем'єр Кобахідзе

Про це повідомляє "Руставі 2".

За його словами, він гарантує, що в разі перемоги на виборах "колективного національного руху" в Грузії миттєво відкриється другий фронт.

"Якщо ми теоретично можемо уявити прихід до влади колективного "національного руху" (не дай Боже, практично цього не станеться, тому що грузинський народ насамперед стоїть на сторожі інтересів цієї країни), то, наприклад, до листопада, після виборів, я вам гарантую, що не через 2-3 місяці Грузія стане другим фронтом. Я гарантую це на основі інформації та минулого досвіду, який я маю", - заявив прем'єр Грузії.

Водночас він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення уряд "Грузинської мрії" був оголошений "проросійським, путінським" урядом з двох причин - одна полягала в тому, що країна не ввела санкції проти Росії, а інша - не відправила добровольців захищати Україну.

"Сьогодні вони самі роблять ці "проросійські" заяви", - каже Іраклій Кобахідзе.