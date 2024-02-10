У Росії у 2023-му зафіксували рекордну кількість терактів за останні 20 років
У 2023 році російські силові відомства відзвітували про рекордну з 2004 року кількість зареєстрованих терористичних актів - 410
Про це інформує Telegram-канал Верстка з посиланням на МВС Росії.
"Російська влада кваліфікує як теракти, у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції, - наприклад, підпали військкоматів або навіть спроби це зробити", - йдеться у звіті.
Як зазначають автори каналу, у другий рік війни Росії проти України кількість терактів збільшилася більш ніж утричі.
"У 2021 році, що передував війні, в Росії був зафіксований 41 теракт, у 2022 році - вже 127", - додали у "Верстці".
Останнього разу рекорд за кількістю терактів у Росії фіксували у 2003 році. Тоді силові відомства відзвітували про 561 такий злочин.
- Тим часом російські окупанти заявили про нічну атаку безпілотників. Три з них начебто збили над територією Брянської області.
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