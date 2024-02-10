У Росії у 2023-му зафіксували рекордну кількість терактів за останні 20 років

Про це інформує Telegram-канал Верстка з посиланням на МВС Росії.



"Російська влада кваліфікує як теракти, у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції, - наприклад, підпали військкоматів або навіть спроби це зробити", - йдеться у звіті.

Як зазначають автори каналу, у другий рік війни Росії проти України кількість терактів збільшилася більш ніж утричі.

"У 2021 році, що передував війні, в Росії був зафіксований 41 теракт, у 2022 році - вже 127", - додали у "Верстці".



Останнього разу рекорд за кількістю терактів у Росії фіксували у 2003 році. Тоді силові відомства відзвітували про 561 такий злочин.