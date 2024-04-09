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У Росії завели справу проти Альфа-банку Фрідмана

9 квітня, 2024 вiвторок
12:59
Світ Михайло Фрідман

Федеральна антимонопольна служба Росії порушила справу щодо Альфа-банку через претензії до реклами – через декілька хвилин акціонери банку переказали в бюджет 1 млрд рублів

Про це пише РБК.

У відомства виникли претензії до реклами. У ній стверджувалося, що за відкриття рахунку клієнту буде нараховано бали. При цьому інформація про те, що акція діє тільки при відкритті першого рахунку, розміщувалася в виносці дрібним шрифтом протягом короткого проміжку часу.

Там також зауважили, що Альфа-банк назвав свою програму лояльності "кращою", але об'єктивні критерії порівняння послуги також були показані на виносці з порушеннями.

Подібні дії банку, вважають в антимонопольній службі, можуть вводити споживачів в оману.

Через декілька хвилин після повідомлення про порушення справи у компанії оголосили, що акціонери Альфа-груп вирішили виділити 1 млрд рублів на допомогу постраждалим від паводків в Оренбурзькій області.

  • У грудні 2022 року в Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Михайла Фрідмана, який є співвласником Альфа-банку.
  • Михайло Фрідман зі співвласником були готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
  • У кінці травня 2023 року Рада проголосувала закон, який дозволить націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"). У середині червня його підписав президент.
  • 21 липня 2023 року Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню – банк націоналізували.

Теги:
Росія
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