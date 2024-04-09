У Росії завели справу проти Альфа-банку Фрідмана

Про це пише РБК.

У відомства виникли претензії до реклами. У ній стверджувалося, що за відкриття рахунку клієнту буде нараховано бали. При цьому інформація про те, що акція діє тільки при відкритті першого рахунку, розміщувалася в виносці дрібним шрифтом протягом короткого проміжку часу.

Там також зауважили, що Альфа-банк назвав свою програму лояльності "кращою", але об'єктивні критерії порівняння послуги також були показані на виносці з порушеннями.

Подібні дії банку, вважають в антимонопольній службі, можуть вводити споживачів в оману.

Через декілька хвилин після повідомлення про порушення справи у компанії оголосили, що акціонери Альфа-груп вирішили виділити 1 млрд рублів на допомогу постраждалим від паводків в Оренбурзькій області.