У Росії завели справу проти Альфа-банку Фрідмана
Федеральна антимонопольна служба Росії порушила справу щодо Альфа-банку через претензії до реклами – через декілька хвилин акціонери банку переказали в бюджет 1 млрд рублів
Про це пише РБК.
У відомства виникли претензії до реклами. У ній стверджувалося, що за відкриття рахунку клієнту буде нараховано бали. При цьому інформація про те, що акція діє тільки при відкритті першого рахунку, розміщувалася в виносці дрібним шрифтом протягом короткого проміжку часу.
Там також зауважили, що Альфа-банк назвав свою програму лояльності "кращою", але об'єктивні критерії порівняння послуги також були показані на виносці з порушеннями.
Подібні дії банку, вважають в антимонопольній службі, можуть вводити споживачів в оману.
Через декілька хвилин після повідомлення про порушення справи у компанії оголосили, що акціонери Альфа-груп вирішили виділити 1 млрд рублів на допомогу постраждалим від паводків в Оренбурзькій області.
- У грудні 2022 року в Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Михайла Фрідмана, який є співвласником Альфа-банку.
- Михайло Фрідман зі співвласником були готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
- У кінці травня 2023 року Рада проголосувала закон, який дозволить націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"). У середині червня його підписав президент.
- 21 липня 2023 року Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню – банк націоналізували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе