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У Ростовській області заборонили проводити події на відкритому повітрі

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
21:54
Світ Ростовська область

З 23 серпня у Ростовській області запроваджено тимчасову заборону на проведення заходів на відкритому повітрі

Зміст

Про це повідомив губернатор Василь Голубєв.

Відсьогодні у Ростовській області скасовані та заборонені усі заходи на відкритому повітрі.

"Водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки. Такий порядок діє у Ростовській області до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти.
  • У Пролетарську Ростовської області Росії спалахнула пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників.
Теги:
Росія
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2024, п'ятниця
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