У Ростовській області заборонили проводити події на відкритому повітрі

Про це повідомив губернатор Василь Голубєв.

Відсьогодні у Ростовській області скасовані та заборонені усі заходи на відкритому повітрі.

"Водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки. Такий порядок діє у Ростовській області до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.