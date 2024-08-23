У Ростовській області заборонили проводити події на відкритому повітрі
З 23 серпня у Ростовській області запроваджено тимчасову заборону на проведення заходів на відкритому повітрі
Про це повідомив губернатор Василь Голубєв.
Відсьогодні у Ростовській області скасовані та заборонені усі заходи на відкритому повітрі.
"Водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки. Такий порядок діє у Ростовській області до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
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- У Пролетарську Ростовської області Росії спалахнула пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників.
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