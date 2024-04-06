У Словаччині стартував другий тур президентських виборів: обирають між проросійським та прозахідним кандидатами

Про це повідомляє Аktuality.sk.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00, а закриються ввечері о 22:00.

Зазначається, що за перебігом виборів і громадським порядком на вулицях Словаччини стежить збільшена кількість поліцейських. Також правоохоронці охоронятимуть виборчі дільниці, щоб їх не пошкодили.

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Видання пояснює, як відбувається голосування: зокрема, виборці отримають бюлетень від членів окружної виборчої комісії, що засвідчать своїм підписом, повідомляє МВС. За завісою виборці обирають лише одного кандидата на бюлетені, порядковий номер якого обводять. Після цього кладуть бюлетень у конверт, а потім опускають його в урну.

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