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Головна Світ У Словаччині стартував другий тур президентських виборів: обирають між проросійським та прозахідним кандидатами

У Словаччині стартував другий тур президентських виборів: обирають між проросійським та прозахідним кандидатами

6 квітня, 2024 субота
09:25
Світ Прапор Словаччини

6 квітня у Словаччині голосують у другому турі президентських виборів. За пост змагаються два кандидати: спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок

Про це повідомляє Аktuality.sk.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00, а закриються ввечері о 22:00.

Зазначається, що за перебігом виборів і громадським порядком на вулицях Словаччини стежить збільшена кількість поліцейських. Також правоохоронці охоронятимуть виборчі дільниці, щоб їх не пошкодили.

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Видання пояснює, як відбувається голосування: зокрема, виборці отримають бюлетень від членів окружної виборчої комісії, що засвідчать своїм підписом, повідомляє МВС. За завісою виборці обирають лише одного кандидата на бюлетені, порядковий номер якого обводять. Після цього кладуть бюлетень у конверт, а потім опускають його в урну.

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  • Нагадаємо, що опозиційний до чинного проросійського уряду Фіцо кандидат, ексміністр закордонних справ Іван Корчок переміг у першому турі президентських виборів у Словаччині.
Теги:
вибори
політика
Словаччина
вибори президента
Роберт Фіцо
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