У США представники виборчих комісій отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування

Про це повідомляє NBC News.

Підозрілі посилки отримали державні секретарі, офіси генерального прокурора та виборчі офіси штатів у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі.

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ФБР заявило, що "працює з партнерами, щоб визначити, скільки листів було надіслано, особу або осіб, відповідальних за листи, і мотиви листів. Оскільки це питання триває, ми не будемо коментувати далі на розслідування, але громадськість може бути впевнена, що безпека є нашим пріоритетом".

Високопоставлений представник правоохоронних органів заявив, що наразі в жодному з пакунків не було виявлено небезпечних матеріалів.

У спільній записці, отриманій у понеділок NBC News, ФБР і Служба поштової інспекції США заявили: "Правоохоронні органи старанно працюють над перехопленням будь-яких додаткових листів до їх доставки. Виборча спільнота повинна залишатися пильною та проявляти обережність під час поводження з поштою. Усі підозрілі речовини слід розглядати як потенційно небезпечні, і з ними потрібно поводитись відповідно до встановлених протоколів безпеки".

Повідомлень про постраждалих не надходило, і після тестування речовини виявились нешкідливими, але через конверти довелося евакуювати деякі офіси.

Зокрема, офіс держсекретаря штату Вайомінг підтвердив, що отримав "білу речовину поштою".

Виборча комісія штату Оклахома у своїй заяві заявила, що отримала "підозрілий конверт поштою, що містив багатосторінковий документ і білу порошкоподібну речовину". Речовина була протестована групою HazMat і виявила, що це борошно, повідомили в раді.

У публікації на платформі соціальних мереж X держсекретар Колорадо Джена Грізволд, демократ, процитувала конверти, які були надіслані її колегам.

"Ми не можемо миритися з погрозами виборчим чиновникам і державним службовцям", – написала вона.