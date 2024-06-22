У США суд знову засудив нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі: йому загрожує довічне ув'язнення
21 червня суд присяжних Каліфорнії ще раз засудив Девіда ДеПейпа, чоловіка, який увірвався в будинок ексспікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у 2022 році та напав на її чоловіка з молотком, за низкою звинувачень після засудження минулого місяця
Про це повідомляє Reuters.
Суд присяжних Каліфорнії визнав Девіда ДеПейпа винним у викраденні, крадіжці зі зломом, незаконному ув’язненні, погрозах члену сім’ї державного службовця та переконанні свідка.
Засудження штату може збільшити термін ув’язнення для ДеПейпа, якого в травні окружний суддя США засудив до 30 років федеральної в’язниці за спробу викрадення та напад на найближчого родича федерального чиновника.
Звинувачення штату передбачають потенційне покарання аж до довічного ув'язнення.
- 28 жовтня на чоловіка Ненсі Пелосі Пола вдома напав незнайомець. Після цього Пол Пелосі опинився в лікарні.
- 8 листопада Ненсі Пелосі сказала, що нещодавній напад зловмисника на її будинок у Каліфорнії та поранення чоловіка позначиться на рішенні щодо подальшої політичної кар’єри.
- Девід ДеПейп, якого звинувачують у замаху на чоловіка спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Пола, зізнався, що планував напади на низку відомих у США людей.
- 17 травня Девіда ДеПейпа, чоловіка, який увірвався в будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у 2022 році та напав на її чоловіка з молотком, засудили до 30 років ув'язнення.
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