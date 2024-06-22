У США суд знову засудив нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі: йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє Reuters.

Суд присяжних Каліфорнії визнав Девіда ДеПейпа винним у викраденні, крадіжці зі зломом, незаконному ув’язненні, погрозах члену сім’ї державного службовця та переконанні свідка.

Засудження штату може збільшити термін ув’язнення для ДеПейпа, якого в травні окружний суддя США засудив до 30 років федеральної в’язниці за спробу викрадення та напад на найближчого родича федерального чиновника.

Звинувачення штату передбачають потенційне покарання аж до довічного ув'язнення.