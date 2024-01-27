У центрі Чикаго невідомі з автівки обстріляли групу учнів: загинули двоє підлітків
У п'ятницю, 26 січня, в центральному районі Луп американського Чикаго невідомі відкрили стрілянину по групі із шести учнів, внаслідок чого загинули двоє неповнолітніх хлопців
Про це інформує CBS News.
За даними начальника центральної контрольної групи поліції Чикаго, о 12:25 за місцевим часом у п’ятницю шестеро учнів виходили зі школи, коли з’явились два автомобілі, які зупинились на проспекті Вабаш.
Кілька людей вийшли з автівок і відкрили вогонь, влучивши у двох учнів 16 і 17 років.
Як кажуть свідки, постраждалих намагались реанімувати парамедики. Одного із підлітків забрала швидка допомога, тоді як парамедики продовжували серцево-легеневу реанімацію другому хлопцю на місці події ще близько 10 хвилин.
17-річний хлопець був поранений у праве стегно та грудну клітину, а 16-річний - у грудну клітину. Обоє постраждалих померли у лікарні.
Крім того, у жінки, яка проходила повз під час стрілянини, кулею зловмисників пошкоджено куртку, але вона не зверталась за медичною допомогою.
Жоден зі стрільців поки не був затриманий. Міський голова Чикаго Брендон Джонсон повідомив, що департамент поліції міста проводить розслідування інциденту.
- 28 листопада у нью-йоркському районі Бруклін в метро також сталася стрілянина. Унаслідок цього поранення отримали щонайменше дві людини.
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