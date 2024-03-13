"Українці бояться виступати проти диктатури Зеленського": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 13 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 13 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 березня іноземні ЗМІ запустили дві дезінформації та одну маніпуляцію.
Дезінформація: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Україна не є суверенною країною і не була нею щонайменше з 2014 року, коли Захід, ЦРУ – і це дуже детально задокументовано – влаштували переворот за допомогою кольорової революції і захопили владу".
Маніпуляція: "Західний світ не цінує життя українців. Сотні тисяч українців були вбиті у війні НАТО, яка могла закінчитися ще два роки тому", – заявив американський журналіст Денні Хайфон.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Пересічні українці бояться виступати проти фактичної диктатури Зеленського. Зараз він має абсолютну владу і не має наміру від неї відмовлятися".
- Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.44 Купівля 38.44Продаж 38.98
- EUR Купівля 41.85Продаж 42.62
- Актуальне
- Важливе