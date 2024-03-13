"Українці бояться виступати проти диктатури Зеленського": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 13 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 березня іноземні ЗМІ запустили дві дезінформації та одну маніпуляцію.

Дезінформація: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Україна не є суверенною країною і не була нею щонайменше з 2014 року, коли Захід, ЦРУ – і це дуже детально задокументовано – влаштували переворот за допомогою кольорової революції і захопили владу".

Маніпуляція: "Західний світ не цінує життя українців. Сотні тисяч українців були вбиті у війні НАТО, яка могла закінчитися ще два роки тому", – заявив американський журналіст Денні Хайфон.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Пересічні українці бояться виступати проти фактичної диктатури Зеленського. Зараз він має абсолютну владу і не має наміру від неї відмовлятися".