"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 12 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Дуже реальна небезпека розширення конфлікту пов'язана з тим, що Захід необачно підштовхнув проксі-війну до повномасштабного конфлікту, відправивши смертоносну зброю для використання проти Росії і союзний особовий склад для допомоги у застосуванні цієї зброї проти РФ. Союзники зробили схил до повномасштабної війни ще слизькішим".
Спростування: Такі заяви є спробою перекласти відповідальність за ескалацію війни з РФ на західних партнерів України, які надають військову підтримку для її самооборони. Насправді ж саме Росія продовжує ескалацію війни, відмовляючись зупинити свій кривавий наступ в Україні та продовжуючи обстріли цивільного населення й інфраструктури.
Маніпуляція: Американський юрист і оглядач Ендрю Наполітано заявив: "Я б сказав, що однією з причин, чому українці не хочуть припинення вогню, є те, що в разі припинення вогню їм доведеться позбутися воєнного стану, а без воєнного стану їм доведеться провести вибори, а якщо вибори відбудуться, то немислимо, що президент Зеленський буде переобраний".
Спростування: Ця теорія є цинічною маніпуляцією, яка перегукується з кремлівською пропагандою. Насправді українці хочуть миру, але не внаслідок своєї свободи й території, на які зазіхає РФ і які виборюють українські військові.
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