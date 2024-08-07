Уряд Бангладеш тимчасово очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус
Тимчасовий уряд Бангладеш очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус після того, як премʼєр-міністерка Шейх Хасіна подала у відставку і вилетіла з країни
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Юнуса призначив на цю посаду президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін після зустрічі з лідерами студентського руху та керівниками сили оборони. Студентські лідери наполягали на тому, щоб саме Мухаммед Юнус очолив тимчасову адміністрацію.
Як пише видання, наразі Юнус перебуває в Парижі і незабаром повернеться до Дакки. Також очікується, що кандидатури інших членів нового уряду будуть визначені найближчим часом.
Мухаммед Юнус - 84-річний економіст і банкір. Він відомий своїм банком Grameen Bank, заснованим у 1983 році, що надає невеликі кредити у розмірі до 100 доларів для боротьби з бідністю. Юнуса нагородили Нобелівською премією миру у 2006 році за свою роботу з розвитку ринків мікрокредитування.
Що відомо про протести у Бангладеш
У Бангладеш студенти 18 липня вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. У перший день було відомо про щонайменше 32 загиблих, також є поранені
Зокрема протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.
Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до Інтернету, та перекрив телефонні лінії.
Згодом 21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу.
Уже 5 серпня премʼєр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку й вилетіла на військовому гелікоптері до Індії.
У вівторок, 6 серпня, стало відомо, що після втечі прем'єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіни головнокомандувач армії країни заявив про формування тимчасового уряду.
Згодом президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент для того, щоб забезпечити можливість формування тимчасового уряду в країні.
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