Вистрілив щонайменше 28 разів: в американському штаті Мічиган чоловік поранив 9 людей, серед них 2 дітей

Про це інформує CNN.

За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, підозрюваний у стрілянині 42-річний чоловік, ім'я якого поки що не розголошується, був знайдений мертвим у сусідньому будинку після того, як поліція відстежила його за зброєю, залишеною на місці події.

Відтворюючи хронологію подій, правоохоронці встановили, що підозрюваний під'їхав до зони відпочинку в Brooklands Plaza Splash Pad в Рочестер Хіллз, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь приблизно за 6 метрів, перезаряджаючи зброю кілька разів.

За словами шерифа, підозрюваний вистрілив "приблизно 28 разів".

Унаслідок нападу постраждали щонайменше двоє дітей: у 8-річного хлопчика вогнепальне поранення голови, він перебуває в критичному стані; 4-річному хлопчику куля влучила в стегно, його стан стабільний. Їхню 39-річну мати нападник поранив у живіт і ногу, вона також у критичному стані.

Також було поранено ще шістьох осіб, у тому числі трьох жінок і трьох чоловіків віком від 30 до 78 років, які наразі у стабільному стані.