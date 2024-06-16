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Вистрілив щонайменше 28 разів: в американському штаті Мічиган чоловік поранив 9 людей, серед них 2 дітей

16 червня, 2024 неділя
12:10
Світ Поліція США - ілюстрація

У суботу, 15 червня, в американському штаті Мічиган на території бази відпочинку в Рочестер-Хіллз чоловік вчинив стрілянину, в результаті якої було поранено щонайменше 9 людей, серед них 2 дітей

Зміст

Про це інформує CNN.

За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, підозрюваний у стрілянині 42-річний чоловік, ім'я якого поки що не розголошується, був знайдений мертвим у сусідньому будинку після того, як поліція відстежила його за зброєю, залишеною на місці події.

Відтворюючи хронологію подій, правоохоронці встановили, що підозрюваний під'їхав до зони відпочинку в Brooklands Plaza Splash Pad в Рочестер Хіллз, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь приблизно за 6 метрів, перезаряджаючи зброю кілька разів. 
За словами шерифа, підозрюваний вистрілив "приблизно 28 разів".

Унаслідок нападу постраждали щонайменше двоє дітей: у 8-річного хлопчика вогнепальне поранення голови, він перебуває в критичному стані; 4-річному хлопчику куля влучила в стегно, його стан стабільний. Їхню 39-річну мати нападник поранив у живіт і ногу, вона також у критичному стані.

Також було поранено ще шістьох осіб, у тому числі трьох жінок і трьох чоловіків віком від 30 до 78 років, які наразі у стабільному стані.

  • Увечері суботи, 10 травня, на півдні Алабами у США сталася стрілянина на масштабній вечірці. У результаті троє людей загинули та щонайменше 12 постраждали.

Теги:
Кримінал
США
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