"Я свошнік, мені нічого не буде": у Росії військовий напав на пенсіонера, поліція його відпустила

Про це повідомляє російський Telegram-канал ЧТД.

Інцидент стався у Єкатеринбурзі. Пенсіонер поскаржився у поліцію на сильний галас, який лунав з квартири сусідів, де проживає російський військовий Юрій Лопатін. У відповідь "герой "СВО" вирішив, що чоловік образив його матір і почав бити 63-річного Михайла молотком.

Представники поліції, які прибули на місце інциденту, відмовились затримувати "героя Росії". Мотивуючи своє рішення тим, що Лопатін найближчим часом повертається на війну проти України.

Офіційно у поліції заявили, що між чоловіками сталася "взаємна бійка", а інформація про молоток не підтверджується.