"Я свошнік, мені нічого не буде": у Росії військовий напав на пенсіонера, поліція його відпустила
У понеділок, 3 червня, в російському Єкатеринбурзі п'яний "герой СВО" побив молотком пенсіонера
Про це повідомляє російський Telegram-канал ЧТД.
Інцидент стався у Єкатеринбурзі. Пенсіонер поскаржився у поліцію на сильний галас, який лунав з квартири сусідів, де проживає російський військовий Юрій Лопатін. У відповідь "герой "СВО" вирішив, що чоловік образив його матір і почав бити 63-річного Михайла молотком.
Представники поліції, які прибули на місце інциденту, відмовились затримувати "героя Росії". Мотивуючи своє рішення тим, що Лопатін найближчим часом повертається на війну проти України.
Офіційно у поліції заявили, що між чоловіками сталася "взаємна бійка", а інформація про молоток не підтверджується.
- Російські загарбники в тимчасово окупованому Бердянську прагнуть провести форум для української молоді "Південь молодий", на якому виступатимуть "лідери думок" Кремля.
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