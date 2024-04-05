"Якщо ви хочете Третьої світової, голосуйте за Байдена": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 5 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 5 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Блінкен каже, що Україна вступить до НАТО. Згідно зі статтею 5 це означає, що напад на Україну буде розглядатися як напад на Сполучені Штати. Якщо ви хочете Третьої світової війни, голосуйте за Байдена в листопаді".
Дезінформація: американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Його (Мітча Макконнелла, – ред.) головна мета – відправити ще мільярди приреченому на загибель, нелегітимному антидемократичному уряду України та завдати шкоди будь-якому республіканцю, який з ним не згоден".
Маніпуляція: "На початку війни Зеленський знав, що Україні практично неможливо перемогти просто тому, що у неї немає достатньо солдатів, щоб воювати з Росією. Саме тому він благав західні країни їхати туди воювати", – американський журналіст Гленн Грінвальд написав в X.
- Раніше Ілон Маск порівняв з початком фільму про ядерний апокаліпсис заяву Блінкена про вступ України в НАТО в майбутньому.
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