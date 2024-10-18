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За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно

Марина Клюєва
18 жовтня, 2024 п'ятниця
21:49
Світ

Політологиня Олеся Яхно заявила, що роль глобального американського лідерства в безпековій сфері буде скорочуватись за обрання будь-якого кандидата у президенти США

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Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Якщо говорити про перспективу післявиборчу, то те, що можна точно говорити про Трампа і навіть у якійся мірі про адміністрацію Камали Гарріс, у разі, її перемоги, це те, що роль американського лідерства, глобального, у безпековій сфері буде скорочуватись. Про це говорить багато різних західних аналітиків, і вони кажуть, що Європа може опонитися, особливо за президентства Трампа, у ситуації, коли це буде вже не трансатлантична єдність, а коли Європа може позбавитись суттєвої ролі Сполучених Штатів якраз в оцій безпеці трансатлантичній. Що Європа до цього, на жаль, поки що не готова. Тому в ці місяці, які зараз тривають, мені здається є інтенсивний діалог якраз всередині Європи. І тут, можливо, що ця адміністрація, адміністрація Байдена, зробить певні кроки для того, щоб, скажімо так, певні рішення носили незворотній характер у тому сенсі, щоб їх не можна було легко відмінити за майбутньої адміністрації, хто б її не очолив", - зазначила вона. 

Політологиня зауважила, що зокрема це стосується Контактної групи з питань оборони України, контроль якої від США може перейти до НАТО.

"Я маю на увазі інституалізацію фінансової допомоги, процесу навчання, частково перехід від контролю США, якщо ми кажемо про групу “Рамштайн” до саме підпорядкування НАТО. Але багато експертів, я з ними погоджуюсь, вони кажуть, що за будь-якої адміністрації, чи це буде республіканська адміністрація, чи демократична, все ж роль саме глобального лідерства в безпековій складовій Сполучених Штатів, скоріш за все буде скорочуватися. І крім того це пов’язано з тим, що Захід свого часу обрав уже на третьому році війни варіант довгої війни, розтягнутої в часі. Що спонукало, як ми бачимо, появу і зміцнення різних антизахідних альянсів і намагання інших країн впливати на процес і посилювати свою роль в інших регіонах. Якщо ми говоримо про азіатсько-тихоокеанський регіон, який зараз привертає увагу, це Китай, це протистояння, таке загострення потенціалів Північної і Південної Кореї, коли Північна Корея за рахунок мілітаризації хоче цей потенціал свій підвищити", - вважає Олеся Яхно. 

  • 10 жовтня стало відомо, що країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи, на практиці - банку НАТО, щоб пом’якшити наслідки можливого другого президентства Дональда Трампа.
  • 11 жовтня повідомлялось, що колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон попередив, що в разі переобрання Трампа на посаду президента, США можуть вийти з НАТО.


 

Теги:
Україна
Китай
вибори
КНДР
вибори президента
Південна Корея
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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