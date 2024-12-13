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Для Трампа стане викликом переконати Зеленського й Путіна сісти за стіл перемовин, - експосол США у РФ Макфол

Дар'я Куркіна
13 грудня, 2024 п'ятниця
17:25
Війна з Росією Дональд Трамп

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол вважає, що для обраного американського президента Дональда Трампа буде "значним викликом" посадити президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна за стіл переговорів

Зміст

Про це він написав у матеріалі для Foreign Affairs.

Макфол нагадує, що Трамп обіцяв припинити війну в Україні протягом 24 годин з моменту вступу на посаду президента США. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Київ та союзники обережно розглядали варіант переговорів, побоюючись, що це буде сприйнято за слабкість.

"Переобрання Трампа тепер дає президенту України Володимиру Зеленському більшу свободу для участі в переговорах: він може стверджувати, що у нього немає вибору", - йдеться у статті.

Однак експосол наголошує, що умови на фронті наразі не сприяють переговорам. За його словами, ні Київ, ні Москва не близькі до перемоги, а війни зазвичай закінчуються або виграшем однієї зі сторін, або глухим кутом.

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Макфол вважає: якщо Трамп погрожуватиме скоротити допомогу Україні, Путін матиме більший стимул продовжувати бойові дії.

"Армії, що наступають, рідко припиняють боротьбу, коли їхній супротивник ось-ось стане слабшим. Якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються задобрити Кремль, він стане більш агресивним, а не менш", - пояснює він.

Приклад Афганістану

Переговори США з Талібаном під час першої каденції Трампа не досягли бажаної мети, оскільки таліби не взяли зобовʼязання угоди й використали мирний план для зміцнення своїх позицій та повернення контролю над Афганістаном.

"Умиротворення Талібану не створило миру. Умиротворення Путіна теж не буде. Замість того, щоб просто дати Путіну все, що він хоче - навряд чи це приклад дуже хваленої майстерності обраного президента в укладанні угод - Трамп повинен розробити більш складний план, заохочуючи Україну номінально відмовитися від деяких територій Росії в обмін на безпеку, яку отримає з вступом до НАТО. Тільки такий компроміс призведе до постійного миру", - стверджує Макфол.

Вступ України до НАТО

На думку дипломата, членство України в Північноатлантичному альянсі - єдиний спосіб збереження миру вздовж кордону з РФ. Також лише НАТО, як зазначив експосол, може запропонувати Києву надійне стримування.

"Альянс повинен видати офіційне запрошення в той день, коли Зеленський і Путін домовляться припинити бойові дії. Після того, як НАТО запрошує Україну приєднатися, держави-члени повинні швидко ратифікувати приєднання країни. Трамп повинен особисто сигналізувати про свою однозначну підтримку, щоб інші лідери НАТО не затягували процес ратифікації", - вважає автор статті.

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Макфол акцентував, що майбутній очільник Білого дому зараз має вплив на премʼєрів Угорщини й Словаччини - Віктора Орбана й Роберта Фіцо. Його він має використати на початку президентства, аби забезпечити мирну угоду й закінчити війну.

Водночас в Альянсі існують побоювання, зокрема, Німеччина й Угорщина занепокоєні тим, що членство України в НАТО може стати ескалацією. Проте на думку колишнього посла РФ у США, це твердження є помилковим.

"Після трьох років болісної війни з Україною Путін не має бажання боротися з найпотужнішим альянсом у світі за підтримки американських військових… Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими", - зауважив Макфол.

  • 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
  • Раніше Володимир Зеленський висловив впевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Президент України
Дональд Трамп
НАТО
США
Володимир Зеленський
вступ до НАТО
переговори з РФ
Світ про Україну
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