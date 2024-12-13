ДПСУ прокоментувала делегування їй повноважень купити військові товари на 23 млрд грн

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Міф 1: У прикордонників немає права подібних закупівель

Насправді Державна прикордонна служба – частина Сил оборони України, яка має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки й відповідний досвід. Прикордонники не просто чергують на кордоні, а воюють, наголосили у пресслужбі.

Міф 2: Закупівлі відбуваються в обхід Міноборони й дуже дорого

У ДПСУ ж стверджують, що закупівлі відбуваються з дотриманням усіх вимог, дешевше та якісніше, ніж в інших.

"Ні, не в обхід і за максимально найнижчими ціновими пропозиціями", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Міф 3: Прикордонники не мають досвіду освоїти такий обсяг фінансування

"Це не так. Свідченням цього є відповідні укладені контракти для потреб ДПСУ, а також два рішення КМУ в цьому році про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн та 31.1 млрд грн. Перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію, залучаючи, в тому числі, представників ЗСУ", - заявили в ДПСУ.

"Кожну партію поставленого товару перевіряють на території України", - додали там.

Міф 4: Гроші хочуть вивести на закордонну "прокладку"

У відомстві підкреслили, що фірма-посередник має великий досвід роботи на ринку, раніше співпрацювала з ДПСУ і не допускала затримок чи невиконаних контрактів.

"Фірма-посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. Три роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником", – ідеться у повідомленні.

Також у ДПСУ заперечили, що фірма-посередник не має експортної ліцензії, а у прикордонників – відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів.

"Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження. Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, в тому числі в рамках закупок за контрактами, укладеними ДПСУ для потреб відомства", – додали прикордонники.

Що передувало

У вівторок, 3 грудня в Держприкордонслужбі оприлюднили заяву, в якій зазначалося, що Кабмін делегував відомству виконання бюджетної програми з закупівель озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн.

"Напередодні відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни. Встановленим порядком ці пропозиції були спрямовані на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з метою вивчення цього питання та прийняття там відповідного рішення. Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до уряду стало розпорядження Кабінету Міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель", - йшлося в повідомленні.

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Уже 4 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що ДПСУ закуповує боєприпаси на 23 млрд грн із передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником. Він також наголосив на тому, що ДПСУ надала відповідь щодо закупівель, однак без жодних пояснень.

"При цьому деякі боєприпаси, зокрема калібру 152 мм, виявляються значно дорожчими, ніж ті, що Україна закуповувала за попередніми контрактами. Вартість мін калібру 120 мм, в принципі, залишається в межах похибки 3-5%. Також передбачено 100% передоплату, що є абсолютно нехарактерним для таких великих сум", - додав Згурець.

Він також висловив сподівання, що ДПСУ "хоча б щось деталізує та надасть якісь додаткові пояснення, наприклад, щодо надійності фірми або сподівань щодо виконання контрактів".