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"Зеленський пішов ва-банк заради обіцянок Заходу і програв усе": маніпуляції світових ЗМІ за 18 липня

18 липня, 2024 четвер
13:11
Світ Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 18 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 18 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція. 

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Вашингтонський саміт НАТО був чудовою нагодою для Альянсу та України попрацювати в тандемі, щоб розробити серйозну дипломатичну пропозицію щодо припинення війни, а не заохочувати подальші страждання, смерті та розруху. Зі свого боку, адміністрація Байдена мала б знайти в собі мужність привести Альянс до цього висновку. На жаль, можна очікувати, що м'ясорубка в Україні продовжиться".

Спростування: такі заяви припускають, що Україна не намагається досягти миру, а її партнери своєю підтримкою підштовхують до продовження війни. Мета – змусити український уряд домовлятися з Росією на її умовах. Насправді Україна прагне дипломатичного врегулювання війни, про що свідчить Формула миру президента Володимира Зеленського та проведення Саміту миру. Водночас Росія лише робить вигляд, що прагне миру, пропонуючи свій варіант "мирної угоди", яка по суті рівнозначна капітуляції України.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Час (Україні, – ред.) здатися і укласти мир. Зеленський пішов ва-банк на обіцянки Заходу і програв усе. Остання битва імперії США та її васалів. Все йде шкереберть".

Спростування: Блогер поширює наратив російської пропаганди про нібито безвихідне становище України у війні з Росією і створює хибне враження, що домовленості з росією на її умовах принесуть мир.

  • 16 липня російські пропагандисти заявили, що українські спецслужби нібито готують замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана: Центр протидії дезінформації спростував фейк та пояснив мотиви його запуску.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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