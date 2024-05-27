Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах президента й анонсував підписання безпекової угоди з Литвою
У понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський під час розмови з литовським колегою Гітанасом Науседою привітав його з переобранням на посаду глави держави. Лідери також домовилися підписати двосторонню угоду
Про це Зеленський написав у телеграм.
"Дорогою до Іспанії провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви", - йдеться у повідомленні.
Президент додав, що зі своїм литовським колегою він обговорив підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.
"Литва та президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки", - зазначив Зеленський.
Він також заявив, що країни домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної у Вільнюсі.
- Нагадаємо, 27 травня президент Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом.
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