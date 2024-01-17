Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"70% американської допомоги, яка призначається Україні, залишається в Америці на оборонних підприємствах. Це свідчить лише про одне – там присутня корупція та відкати", - таку заяву президента України поширюють прокремлівські ресурси.

Володимир Зеленський на пресконференції у Ризі справді згадав, що значна сума, виділена на військову допомогу Україні, залишається на оборонних підприємствах США. Проте президент нічого не говорив про "корупцію та відкати".

SPRAVDI відзначає, що сам держсекретар США Ентоні Блінкен акцентував, що до 90% коштів, які призначені для допомоги Україні, витрачаються всередині США.