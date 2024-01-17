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"Зеленський звинуватив оборонні підприємства США у корупції": росіяни розповсюджують новий фейк

17 січня, 2024 середа
17:52
Світ Володимир Зеленський

Російська пропаганда просуває фейк, що президент Володимир Зеленський нібито звинуватив оборонні підприємства США у корупції та відкатах

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"70% американської допомоги, яка призначається Україні, залишається в Америці на оборонних підприємствах. Це свідчить лише про одне – там присутня корупція та відкати", - таку заяву президента України поширюють прокремлівські ресурси.

Володимир Зеленський на пресконференції у Ризі справді згадав, що значна сума, виділена на військову допомогу Україні, залишається на оборонних підприємствах США. Проте президент нічого не говорив про "корупцію та відкати".

SPRAVDI відзначає, що сам держсекретар США Ентоні Блінкен акцентував, що до 90% коштів, які призначені для допомоги Україні, витрачаються всередині США.

  • 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
США
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
пропаганда
зброя для України
російські фейки
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