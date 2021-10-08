Світоліна перемогла чешку в другому колі престижного турніру WTA в США
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла чешку Терезу Мартінцову в другому колі турніру в США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому колі турніру WTA, який проходить у Індіан-Уеллс (США), Світоліна обіграла чешку Терезу Мартінцову. Українка була сильнішою в двох сетах - 6:2, 7:5.
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Еліна Світоліна зробила 1 подачу навиліт, допустила 4 подвійні помилки, виграла 8/10 геймів на своїй подачі.
У третьому колі Світоліна зіграє проти Сорани Кирсті (№40 WTA) з Румунії.
BNP Paribas Open
8 жовтня
Одиночний турнір Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Тереза Мартінцова (Чехія) 6:2 | 7:5
Індіан-Уеллс, США
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
- 8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
- 4 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з топ-6 рейтингу WTA.
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