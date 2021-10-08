Світоліна перемогла чешку в другому колі престижного турніру WTA в США

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У другому колі турніру WTA, який проходить у Індіан-Уеллс (США), Світоліна обіграла чешку Терезу Мартінцову. Українка була сильнішою в двох сетах - 6:2, 7:5.



Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Еліна Світоліна зробила 1 подачу навиліт, допустила 4 подвійні помилки, виграла 8/10 геймів на своїй подачі.



У третьому колі Світоліна зіграє проти Сорани Кирсті (№40 WTA) з Румунії.



BNP Paribas Open



8 жовтня



Одиночний турнір Друге коло



Еліна Світоліна (Україна) - Тереза ​​Мартінцова (Чехія) 6:2 | 7:5



Індіан-Уеллс, США