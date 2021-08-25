Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна зробила 3 ​​подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок. Українка перемогла Фіону Ферро у двох сетах з однаковим рахунком 6:4.



В 1/4 фіналу шоста ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з Христиною Младеновіч (№57 WTA) з Франції.



Призовий фонд турніру WTA у Чикаго складає $235 238.



Chicago Women's Open



Чикаго, США



25 серпня



Друге коло



Еліна Світоліна (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 6:4 | 6:4