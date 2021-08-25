Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго
Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Фіону Ферро з Франції у другому колі турніру WTA в Чикаго
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна зробила 3 подачі навиліт, допустила 6 подвійних помилок. Українка перемогла Фіону Ферро у двох сетах з однаковим рахунком 6:4.
В 1/4 фіналу шоста ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з Христиною Младеновіч (№57 WTA) з Франції.
Призовий фонд турніру WTA у Чикаго складає $235 238.
Chicago Women's Open
Чикаго, США
25 серпня
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 6:4 | 6:4
- Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
- 9 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.
- Але 20 серпня Еліна Світоліна покинула топ-5 кращих тенісисток світу у рейтингу WTA.
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