Світоліна звабила фанатів новим фото з пляжу в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



26-річна Світоліна проводить відпустку в Монако. Українська тенісистка поділилась з фанатами новою світлиною з пляжу, де вона позує в купальнику. Читачі відзначають красу українки в коментарях.



"Робіть те, що добре для вашої душі", - написала Еліна Світоліна під свіжим фото.



7 липня українська тенісистка Марта Костюк поділилась з фанатами звабливою світлиною в Instagram.