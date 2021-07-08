Світоліна звабила фанатів новим фото з пляжу в Instagram
Український тенісистка Еліна Світоліна поділилась з фанатами новою світлиною з відпочинку в Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
26-річна Світоліна проводить відпустку в Монако. Українська тенісистка поділилась з фанатами новою світлиною з пляжу, де вона позує в купальнику. Читачі відзначають красу українки в коментарях.
"Робіть те, що добре для вашої душі", - написала Еліна Світоліна під свіжим фото.
- 7 липня українська тенісистка Марта Костюк поділилась з фанатами звабливою світлиною в Instagram.
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