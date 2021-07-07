Українська тенісистка поділилась звабливою світлиною в Instagram
Українська тенісистка Марта Костюк поділилась з фанатами звабливою світлиною в Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Костюк похизувалась звабливими кадрами зі свого відпочинку в Греції. Тенісистка засмагала топлес.
"Дякую за ревнощі", - написала під фото Марта Костюк - третя ракетка України.
- 29 червня стало відомо, що Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо представлять п'ять тенісисток.
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