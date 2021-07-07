Українська тенісистка поділилась звабливою світлиною в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Костюк похизувалась звабливими кадрами зі свого відпочинку в Греції. Тенісистка засмагала топлес.



"Дякую за ревнощі", - написала під фото Марта Костюк - третя ракетка України.



29 червня стало відомо, що Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо представлять п'ять тенісисток.