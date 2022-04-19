Світовий банк акумулює $170 млрд для допомоги країнам через спад економіки викликаний війною в Україні

Про це повідомляє Fox Business, з посиланням на заяву президент Світового банку Девід Малпасс.

"Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання в 2022 році до 3,2%, що є різким зниженням у порівнянні з січневим прогнозом на рівні 4,1%... Зниження пов'язане зі скороченням перспектив для регіону Європи та Центральної Азії, до яких входять як Росія, так і Україна", - повідомив Малпасс.

У минулому році рівень зростання світової економіки становив 5,7%.

За словами президента Світового банку, війна між Росією та Україною – найгірший конфлікт, який Європа бачила за останні десятиліття. Вона посилила фінансовий тиск від пандемії COVID-19, а також зростання вартості життя, що вимагає надання негайної допомоги.

"Світовий банк готує пакет витрат у розмірі 170 мільярдів доларів, призначений для компенсації деяких економічних наслідків війни", - повідомив очільник банку.

Планується, що протягом наступних трьох місяців буде використано 50 мільярдів доларів, а на наступний рік буде виділено додатково 120 мільярдів доларів. Цю ініціативу буде також обговорюватимуть цього тижня під час щорічної весняної зустрічі з Міжнародним валютним фондом.

Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.

Відтак банк готується надати Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд.

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