Світовий банк надасть $39 млн на продовження столичної трамвайної лінії до станції метро "Палац спорту"

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальна до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу в Києві.



За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей проєкт дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро "Вокзальна", яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла.



"До реалізації цього рішення Київ рухався роками. Для мене цей проєкт особливо важливий, адже я був одним із тих, хто його запускав на рівні КМДА ще у 2015 році, коли керував проєктом Світового бнку. Однак реальний результат ми отримали лише зараз. За умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року", - цитує пресслужба слова Кубракова.



У пресслужбі додали, що реалізація проєкту створить альтернативний маршрут, який покращить сполучення між мікрорайонами Правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром Києва; зменшить навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену; зменшить кількість приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, знизить рівень заторів; дозволить провести реконструкцію вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут. Крім того, поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.



У відомстві також зауважили, що позика буде надана в рамках угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту. Наразі Київська міська державна адміністрація завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

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