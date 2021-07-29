Світовий конґрес українців готовий надати понад $20 млн на державний проєкт меморіалу в Бабиному Яру, - Ткаченко

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у інтерв'ю НВ.



"СКУ готовий інвестувати понад $20 млн в державний проєкт Бабиного Яру", — розповів міністр.

Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній критикують через залучення російських грошей.

Ткаченко розповів, що немає "конкретних проєктів будівництва кожного із меморіалів".

"Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної", - зауважив міністр.



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Ткаченко заявив, що у приватному проєкті залучені "міжнародних" бізнесменів.



"Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. Робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів", - сказав він.

Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять із України, однак мають паспорти Росії та Ізраїлю.