Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Свіжі кремлівські наративи
Аналітика

Свіжі кремлівські наративи

Максим Розумний
16 червня, 2023 п'ятниця
08:17
Статті Путін на зустрічі з "воєнкорами"

13 червня Путін у черговий раз поспілкувався з "воєнкорами". Це таке пропагандистське крило тієї новітньої опричнини, яка знадобилася путінському режиму для зміцнення своєї диктатури в публічному просторі сучасної Росії

Ідеологічну частину цієї опричнини складають такі діячі, як Дугін, Караганов, військову - Пригожин з Кадировим, а найбільш численну пропагандистську, крім Соловйова, Скабєєвої та Сімоньян, представляє ще ціла зграя блогерів і "воєнкорів".

У цій опричнині режим бачить свою справжню опору, оскільки розуміє, наскільки гнилими є сучасні державні інститути РФ - адміністративна і правоохоронна вертикаль, армія, наука, освіта... Прикметно, що для щорічної "прямої лінії з президентом" Путін вже другий рік поспіль не може знайти часу у своєму напруженому графіку. А з воєнкорами спілкується регулярно.

Може це й не Путін з ними говорив, як зауважують деякі конспірологи, а його двійник (без медичного обладнання і двотижневого карантину для відвідувачів), але в цьому випадку це не важливо. Важливо, що саме цей "колективний Путін" цього разу вирішив вкинути в інформаційний простір і у свідомість росіян.

На тлі традиційної пропагандистської полови варто виділити кілька ключових меседжів, які дають свіжий матеріал для аналізу.

Путін синхронно з Лукашенком вирішив згадати торішні переговори в Стамбулі, де були парафовані нібито дуже вигідні для України умови припинення воєнних дій. Лукашенко ляпнув щось навіть про "оренду Криму" Росією, але з Кремля його спростували. Це ознака того, що Кремль починає торгуватися і намацує основу для нового переговорного раунду. А також паралельно готує громадську думку всередині РФ до можливих поступок.

Путін черговий раз заявив, що Росія хоче закінчити війну. Вочевидь, це — реверанс у бік російського обивателя, який відчуває усе більший страх і невпевненість на тлі безперервної мобілізації, економічної стагнації та моральної втоми.
Коли у Путіна запитали про ймовірність нової мобілізації, він згадав весну 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом. Треба нам туди повертатися? - поставив воєнкору риторичне питання воєнний злочинець. І негативна відповідь на нього є очевидною для обох.

Про те, яким чином кремлівські уявляють собі завершення війни, може свідчити наступний пасаж. Мовляв, певна частина українців вважає себе окремим народом і хоче жити в окремій державі - і це бажання треба поважати. Але нехай віддадуть Росії те, що вона Україні подарувала (згадується Донецько-Криворізька республіка і Причорномор'я). Тобто, основна мета війни — це, все ж таки, територіальні набутки.

Виникає питання: а що дасть Росії володіння ще кількома областями в умовах посилення економічних санкцій, спротиву місцевого населення і рішучості України повернути окуповані землі? Відповідь можна знайти в іншому фрагменті путінського наративу. А саме там, де він говорить про економічні втрати України: і металургії вже нема, і труби не виробляються, і авіабудівництво зупинилося, і сільське господарство в занепаді. Тобто, все це фіксується й обраховується.

Якщо і є у цієї війни, крім пропагандистської, ще якась прагматична мета, то вона полягає не в так в "прирощуванні" до Росії непевних територій (самі "воєнкори" свідчать, що місцеве населення не лояльне до окупантів), як у послабленні України, зменшенні її життєздатності. Москві потрібно не так відібрати "історічєскіє зємлі", як відрізати конкурента від портів, ланів, знищити нашу промисловість, енергетику, звузити наш життєвий простір.

Загалом, складається враження, що Путін ніби постійно виправдовується за те, що почав цю війну, підбирає все нові й нові аргументи (точніше, словесні звороти), чому це було необхідно. Інша частина кремлівського наративу є запевненням у тому, що все під контролем, усе в Росії як раніше, або може й краще. Насправді обидві позиції є слабкими, захисними, і довго путінський режим на них не втримається.

Багато що вирішується сьогодні на полі бою. Зокрема, кров’ю і потом українських захисників окреслюється майбутній кордон між двома сусідніми державами. Але загальний результат війни та обриси майбутнього миру залежатимуть від того, хто буде готовий стояти до кінця. А це залежить від розуміння, за що ти воюєш і чому. Путінський наратив показує, що в Росії з цим є великі проблеми.

І насамкінець. У патріотичному сегменті соціальних мереж нерідко можна зустріти застереження. Навіщо нам, мовляв, стежити, що там сказали у Кремлі? Яка різниця, що вони там собі думають? Такий підхід емоційно можна зрозуміти, але його раціональність є дуже сумнівною. Можливо, тоді не варто аналізувати й мобілізаційний резерв противника, кількість і якість його озброєнь? Ідеологія, інформація в сучасних війнах є одним з найважливіших ресурсів. Не кажучи вже про стратегію.

Новини
Росія
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
Максим Розумний
Читайте також:
14 червня, 2023 середа
Розслідування підриву "Північного потоку": Швеція заявила про завершальну фазу
14 червня, 2023 середа
На східному фронті Сили оборони повертаються на втрачені позиції, а ворог готовий тікати, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Дмитрий Медведев
14 червня, 2023 середа
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
16 червня
09:17
Сиріл Рамафоса
До України прибув президент ПАР Рамафоса
09:15
КНДР провела випробування ракет
Військові Південної Кореї дістали з моря частину ракети, запущеної КНДР
09:13
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ мають успіх на окремих ділянка біля Вугледара на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. В районі Ступочок витіснили росіян із займаних позицій
08:34
Канада
У Канаді зіткнулися автобус та вантажівка: 15 загиблих, 10 поранених
08:30
втрати окупантів
Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу РФ втратила 590 солдатів, 10 танків і 16 бойових бронемашин
08:29
ЗСУ
Наступальні операції України створюють умови для ширших цілей контрнаступу, - ISW
08:16
Іспанія передасть Україні 20 БТР та 4 відремонтованих танки Leopard 2A4
08:05
OPINION
Орест Сохар
У Пекіні замислилися над долею переможеної Росії
07:47
Пентагон
Витік даних із Пентагону: підозрюваному Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами
07:40
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росіяни атакували південь України: ППО збила 2 "шахеди"
07:13
ЗСУ
За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 7 артпідрозділів росіян на вогневих позиціях
06:57
росія хакер
Низка урядових установ США зазнала глобальної хакерської атаки, серед них міненергетики
06:30
Путін та Лукашенко
Лукашенко робить провокаційний вибір і поступається Кремлю все більшим контролем над Білоруссю, - Держдеп США
05:58
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1
05:36
прапор Росії
"Існує державна політика або схема": США розкритикували Росію за торгівлю громадянами України
01:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт назвав кількість українських спортсменів, які виїхали з України після початку повномасштабної війни
01:16
Лука Модріч
Ліга націй: хто зіграє у фіналі турніру
00:47
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині через російські обстріли поранено трьох дітей
00:36
Кілька кліків: українцям за кордоном спростили перевірку готовності паспортів
00:34
Кордон Польщі з Білоруссю
Польських прикордонників обстріляли з території Білорусі
00:30
Угорщина
"Росія маніпулює урядом": в Угорщині виник скандал через ініційоване РПЦ звільнення українських полонених
00:13
Збірна Іспанії з футболу
Іспанія переграла Італію та вийшла у фінал Ліги націй
00:02
Сенат США
У США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ, - Зеленський
2023, четвер
15 червня
23:22
дрони ЗСУ
Армія дронів: для ЗСУ купили 3864 безпілотники
23:20
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з лідерами Белізу та Коста-Рики можливість проведення зустрічі Україна - Латинська Америка
22:54
F-16 Нідерланди
Навчання українців на F-16 почнеться влітку, у Східній Європі планують створити тренінговий центр, - міноборони Нідерландів
22:30
Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ прибув на ЗАЕС та оцінив її безпеку після підриву Каховської ГЕС
22:15
Шотландська дика кішка
У Шотландії вперше випустили у природу вирощених у неволі диких котів
21:44
Африканські лідери у Польщі
Відведення військ РФ, експорт зерна, питання арешту Путіна: Reuters дізналося деталі мирних пропозицій африканських лідерів
21:14
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: Гаазький суд має видати ще один ордер на арешт Путіна, - Наливайченко
21:06
Володимир Зеленський
Зеленський: успіх контрнаступу України означатиме для РФ програш у війні
21:04
Голодомор
Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українців: слово за парламентом
20:33
Рамштайн
Резніков за підсумками "Рамштайну": Упевнений, що в нас буде "пташина коаліція"
20:28
Росавіація
Росавіація майже півтора року розслідує масштабну кібератаку: джерела стверджують, що вірус у систему внесла українка
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Диктатор і "квартирне питання"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 477-го дня війни: до підготовки українських бійців залучено 33 країни на трьох континентах, а США, Велика Британія, Данія та Нідерланди оголосили пакет допомоги для ППО України
19:39
Олександр Лукашенко
У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти померлих
19:23
Атака на Кривий Ріг
Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу в ніч на 13 червня зросла до 13
19:11
Кадирівці
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
19:02
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за день знищили 20 "шахедів", ворожий ЗРК С-300 та 3 склади боєприпасів, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV