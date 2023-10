Своєю промовою Байден надав Україні нового статусу, - Піонтковський

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"У величезній історичній промові Байден намалював картину світу - триває війна сил добра проти сил абсолютного зла, проти осі зла – Іран, Росія та Китай. Іран хоче знищити Ізраїль, Росія хоче знищити Україну, а Китай хоче знищити Тайвань. І цілі цих злочинних держав однакові. Байден почав з фрази "Putin and Hamas". Ця пара, Путін і ХАМАС, проходила рефреном через усю промову. Також Байден сказав, що ми будемо підтримувати our critical partners - Israel and Ukraine. У цьому контексті переклад означає, що наші головні й основні союзники є Ізраїль та Україна. Це новий статус України", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, Україна давно домагалася статусу, який має Ізраїль.

"Ізраїль має так званий статус Major Non-NATO Ally of USA (головний союзник США поза НАТО, - ред). Україна давно домагалася цього статусу і фактично Байден його надав. Цією політичною заявою та допомогою, яку анонсували для України. Зняттям останніх обмежень, останніх табу, які американці наклали на самих себе. Постачання озброєння – це ATACMS, це винищувачі F-16. Презентація ATACMS на полі бою в Україні пройшла прекрасно",- підкреслив Піонтковський.