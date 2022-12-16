"Сюрреалістичний терор": Естонія після ракетного удару РФ закликала надати Україні більше зброї
Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу після ракетного удару РФ закликав надати Україні більше зброї
Про це він написав у себе в twitter.
"Постійний терор, який доводиться переживати та протистояти українцям, є сюрреалістичним. Сьогодні на Україну знову полетіли ракети та бомби. Коли ми скажемо "досить"?", - йдеться у дописі.
Також він закликав збільшити поставки зброї.
- 16 грудня РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. За даними ЗСУ, окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 із яких удалося збити.
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