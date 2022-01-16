Таджикистан підняв зарплати військовим

Відповідно до документа, з 1 січня року посадові оклади військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів підвищуються на 25%, передає TRT.



Базовий оклад для військових звань від рядового до лейтенанта встановлено у розмірі 830 сомоні ($73), а від звання старшого лейтенанта до генерала армії - 745 сомоні ($66).



Окрім того, з 1 липня на 20% також буде збільшено посадові оклади працівникам інших органів влади та держуправління, установ освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту.