Таджикистан підняв зарплати військовим
Незмінний з 1994 року одноосібний правитель Таджикистану Емомалі Рахмон підписав указ про збільшення зарплат працівникам бюджетної сфери, зокрема, військовим і правоохоронцям
Відповідно до документа, з 1 січня року посадові оклади військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів підвищуються на 25%, передає TRT.
Базовий оклад для військових звань від рядового до лейтенанта встановлено у розмірі 830 сомоні ($73), а від звання старшого лейтенанта до генерала армії - 745 сомоні ($66).
Окрім того, з 1 липня на 20% також буде збільшено посадові оклади працівникам інших органів влади та держуправління, установ освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту.
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