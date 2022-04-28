"Таке рішення – це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів", – Єрмак про ймовірне визнання РФ державою-спонсором тероризму

Про це Єрмак написав на своїй facebook-сторінці.

"Ми наближаємося до нашої мети. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму. Таке рішення – це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять РФ", – зазначив Єрмак.

Він додав, що в санкційному Плані групи Макфола - Єрмака передбачено внесення Росії у список країн-спонсорів тероризму, а під час розмов із союзниками команда експертів завжди наголошувала на важливості такого кроку для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що в Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму.

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