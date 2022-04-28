"Таке рішення – це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів", – Єрмак про ймовірне визнання РФ державою-спонсором тероризму
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що визнання Росії державою - спонсором тероризму, про ймовірність якого повідомили в Білому домі, ще більше послабить її, адже спричинить додаткові штрафи й обмеження
Про це Єрмак написав на своїй facebook-сторінці.
"Ми наближаємося до нашої мети. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму. Таке рішення – це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять РФ", – зазначив Єрмак.
Він додав, що в санкційному Плані групи Макфола - Єрмака передбачено внесення Росії у список країн-спонсорів тероризму, а під час розмов із союзниками команда експертів завжди наголошувала на важливості такого кроку для України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що в Білому домі розглядають можливість внесення РФ до списку країн - спонсорів тероризму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.09
Купівля 31.09Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.77Продаж 33.89
- Актуальне
- Важливе