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Війна з Росією: хроніка
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Тактика залишення РФ непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною, - глава МЗС Литви

4 грудня, 2022 неділя
21:43
Світ Габріелюс Ландсбергіс

Росія не повинна отримувати запрошення на "мирні" переговори як нагороду за повномасштабне вторгнення в Україну та воєнні злочини на її території

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він вважає, що тактика залишити Росію до майбутнього партнерства є токсичною.

"Вона призводить до закликів закінчити війну переговорами замість того, щоб закінчити її перемогою України. Деякі навіть пропонують українські територіальні поступки загарбникам як подарунок. Так не працює міжнародний порядок, заснований на правилах", - наголосив він.

 За словами Ландсбергіса, Росія не повинна отримувати запрошення на "мирні" переговори як нагороду за те, що вона "знову і знову жорстоко вдирається, окупує і вбиває своїх сусідів".

На його думку, теза про те, що нинішню архітектуру безпеки слід зберегти як "найкраще, що в нас є", також є помилковою.

"Міжнародні організації повністю провалилися в запобіганні конфліктам такого масштабу, який не спостерігався в Європі з часів Другої світової війни. Принаймні в цих організаціях мають відбутися зміни. Але ми не повинні виключати можливість того, що деякі організації зникнуть і з'являться нові", - заявив литовський міністр.

Тому союзники України мають надати їй усю зброю й допомогу, яку можуть.

"В іншому випадку Росія продовжуватиме спроби переробити континент відповідно до свого власного імперіалістичного бачення світу. В інтересах Європи дати відсіч і перемогти загарбника. Після цієї поразки необхідно створити нову систему на основі уроків, витягнутих із попередніх помилок", - написав міністр.

  • 4 грудня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що Захід боїться президента РФ Володимира Путіна, але більше там бояться Росію, яка буде неконтрольовано перезавантажуватися в невідому реальність.

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Литва
війна з Росією
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