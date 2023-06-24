Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сі й Блінкен досягли дуже доброго взаєморозуміння. По суті вони повернулись до моделей Мао - Ніксона 1972 року, тоді Мао сказав знамениту фразу: "У нас є багато спільних інтересів, але між нами є тайванська проблема, відкладімо її вирішення на 100 років". Ось минуло 60 років, і бадьоренький Сі кинувся її вирішувати. Його розрахунок був, що, по-перше, всі бачили репутаційну катастрофу США в Афганістані, по-друге, він сподівався, що Путін візьме Київ упродовж тижня. І якби усе це відбулося, то призвело б до величезної втрати довіри до Сполучених Штатів на Далекому Сході. І Сі взяв би Тайвань без жодного спротиву. Тайвань відстояла українська армія, відповідно, Сі зрозумів, що США та Захід не піддалися на шантаж, захищають Україну й захищатимуть Тайвань. Тому Сі домовився з Блінкеном перенести розв'язання тайванського питання ще на 40 років, як заповідав великий Мао", - сказав політолог.

Андрій Піонтковський зазначив, що за відсутності загострення навколо Тайваню всі інші питання між США та Китаєм вирішуються.

"Я думаю, що національні інтереси зіграють свою роль, тому ця домовленість Сі та Блінкена про перенесення тайванського питання і продовження взаємовигідної, передовсім вигідної для Китаю, співпраці, - це все буде прийняте. А одним з результатів цієї домовленості буде повна втрата інтересу Сі до путінської авантюри. Пекін цікавив успіх Путіна в Україні, не тому, що вони мають щось проти України та люблять Росію, Китай бачив це як можливість завдання серйозного удару по США. А зараз повістка зі Штатами знімається і, звісно, жодного сенсу для Китаю підтримувати Путіна у цій авантюрі немає", - пояснив Піонтковський.

Що відомо про зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном

6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.

Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.

18 червня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Там відбудуться переговори з очільниками Китаю і про ситуацію в Україні.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.

19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру