Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць
Компанія Axiom Space, розробник скафандрів для майбутньої місії NASA Artemis III на Місяць, у партнерстві з італійським брендом Prada представила новий дизайн скафандра AxEMU
Про це інформує Science Alert.
Новий скафандр, виконаний у блискучому білому кольорі, має покращену теплоізоляцію, що є критично важливим враховуючи екстремальні температурні перепади на Місяці – від +121°C до -133°C.
Крім того, AxEMU має забезпечувати герметичність, захист від радіації, підтримку життєво важливих функцій та достатню мобільність для виконання дослідницьких завдань.
"Вихід за межі наших можливостей - одна з цінностей компанії, яка ідеально відображає дух бренду Prada і бачення моїх батьків", - зазначив Лоренцо Бертеллі з Prada.
Бертеллі зауважив, що розробка скафандра є лише першим кроком у довгостроковій співпраці з Axiom Space.
"Я дуже пишаюся результатом, який ми демонструємо сьогодні, і це лише перший крок у довгостроковій співпраці з Axiom Space. Ми поділилися нашим досвідом щодо високоефективних матеріалів, особливостей та технологій пошиття, і ми багато чому навчилися. Я впевнений, що ми продовжимо досліджувати нові виклики, розширювати наші горизонти та створювати нові сценарії разом", - додав він.
Наразі скафандр AxEMU пройшов низку випробувань під тиском за участю NASA, SpaceX та Axiom Space. Наступним етапом стануть випробування у підводних умовах.
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