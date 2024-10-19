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Головна Технології Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць

Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць

Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
15:40
Технології

Компанія Axiom Space, розробник скафандрів для майбутньої місії NASA Artemis III на Місяць, у партнерстві з італійським брендом Prada представила новий дизайн скафандра AxEMU

Зміст

Про це інформує Science Alert.

Новий скафандр, виконаний у блискучому білому кольорі, має покращену теплоізоляцію, що є критично важливим враховуючи екстремальні температурні перепади на Місяці – від +121°C до -133°C.

Крім того, AxEMU має забезпечувати герметичність, захист від радіації, підтримку життєво важливих функцій та достатню мобільність для виконання дослідницьких завдань.

"Вихід за межі наших можливостей - одна з цінностей компанії, яка ідеально відображає дух бренду Prada і бачення моїх батьків", - зазначив Лоренцо Бертеллі з Prada.

Бертеллі зауважив, що розробка скафандра є лише першим кроком у довгостроковій співпраці з Axiom Space.

"Я дуже пишаюся результатом, який ми демонструємо сьогодні, і це лише перший крок у довгостроковій співпраці з Axiom Space. Ми поділилися нашим досвідом щодо високоефективних матеріалів, особливостей та технологій пошиття, і ми багато чому навчилися. Я впевнений, що ми продовжимо досліджувати нові виклики, розширювати наші горизонти та створювати нові сценарії разом", - додав він.

Наразі скафандр AxEMU пройшов низку випробувань під тиском за участю NASA, SpaceX та Axiom Space. Наступним етапом стануть випробування у підводних умовах.

  • Раніше повідомлялось, що NASA розробляє Координований місячний час (LTC), стандартизований часовий пояс для Місяця, націлений на оптимізацію майбутніх місячних місій та створення постійної місячної бази.
Теги:
Світ
Наука
космос
Мода
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